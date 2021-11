Emmer fracties willen permanent boa-bastion bij station Emmen

Volgens Bernadette van der Woude (GroenLinks) staat de veiligheid in het stationsgebied onder druk. "Vooral in de avonduren is dit een plek waar dak- en thuislozen komen." Dit gaat gepaard met overlast, die steeds meer begint te escaleren, aldus Van der Woude. Wat de veiligheid ook in het gedrang brengt is de problematiek met vluchtelingen of veiligelanders die in bus of trein op de lijnen richting Zwolle en Ter Apel zorgen voor onrust.

24 uur per dag

Er bevindt zich al een boa-kantoortje bij het station, maar dat is niet voortdurend bemand. Bovendien zit deze locatie volgens VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer weggestopt tussen de stationshal en fietsenstalling. "Als geschikte locatie denken we aan het centrale gebouw midden in het stationsgebied." Daarbij is de inzet van de zwaarste categorie boa's, die 24 uur per dag aanwezig zijn, ook een wenselijke aanvulling, vindt Meijer.

Naast de boa-post willen de partijen dat de gemeente op korte termijn een veiligheidsplan voor het stationsgebied opstelt. Hier moeten onder meer het COA, vluchtelingenwerk, een vertegenwoordiging van het streekvervoer, de NS, bewoners en ondernemers in de omgeving bij betrokken worden.

Drank- en drugsgebruik

Henk Huttinga (CU) kaartte de problematiek in september al in de gemeenteraad aan. Vlak bij het station is een opvang van het Leger des Heils, die bezocht wordt door daklozen. Zij veroorzaken vervolgens overlast op het station door drank- en drugsgebruik, stipte Huttinga toen aan. Het gevolg van het drugsgebruik was onder meer dat er meer dealers in het stationsgebied te vinden waren.

Overbodig

Burgemeester Eric van Oosterhout beschouwt de motie als overbodig. Achter de schermen wordt volgens hem namelijk druk gewerkt aan een oplossing. "We zijn voortdurend in gesprek met de politie en boa's", vulde hij aan. Zo loopt er een gesprek met het Leger des Heils over de aanpak van de problematiek met daklozen en verslaafden. Begin november moet er een plan liggen.

Bij de asielzoekers is er een specifieke groep die veel incidenten veroorzaakt: de veiligelanders. Dit zijn vaak jonge alleenstaande jongeren. "In hoofdlijnen verloopt het vervoer vanuit Zwolle en naar Ter Apel goed. Hetzelfde geldt voor de opvang van asielzoekers in het voormalige Fletcher hotel." Volgens Van Oosterhout is het beter om contact met reguliere passagiers op trein en bus te voorkomen.

Rechtstreek naar Ter Apel

Concreet gezegd: "Vang de stroom op in Zwolle en breng ze met een aparte bus rechtstreeks naar Ter Apel." Volgens Van Oosterhout ligt dat plan er al een tijdje en snapt hij niet waarom het zo lang moet duren met een dergelijke oplossing. De overheid wil er volgens hem nog niet in mee. "Maar", benadrukte hij nogmaals, "we zijn er druk mee bezig."

De motie wordt donderdag, tijdens het tweede deel van de begrotingsvergadering, behandeld in de gemeenteraad.

Lees ook: