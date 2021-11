PvdA: Onderzoek haalbaarheid zorghotel in De Monden

De dorpen en huisartsen in het Mondengebied (Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Emmer-Erscheidenveen, Roswinkel en Foxel-Scholtenskanaal) roepen al jaren om de komst van een dergelijk pension.

Er is ruimte nodig voor een plek waar mensen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname tijdelijk opgevangen kunnen worden. Zo'n zorghotel moet ook mantelzorgers ontlasten. Geld voor een onderzoek naar dit hotel is nodig en de PvdA vraagt of dit er kan komen.

Behoefte

Volgens fractievoorzitter Anita Louwes zou de komst van een zorgpension een enorme verlichting met zich meebrengen. "De zorgketen is, zeker na covid-19 uitermate zwaar belast, ook in de regio Emmen. De levering van en bereikbaarheid van zorg staat onder grote druk." Er is volgens haar een duidelijke behoefte aan zorgexpertise en professionele zorg, ook in krimpgebieden zoals De Monden.

Volgens wethouder Guido Rink is er al overleg geweest met de provincie en zijn er bovendien enkele toezeggingen gedaan. "Waaronder een haalbaarheidsonderzoek. Deze motie is dus eigenlijk al in uitvoering."

