Ondernemersorganisaties: 'Maak haast met verdubbeling E233 naar Cloppenburg'

De brief die de ondernemersorganisaties hierover hebben geschreven moet gezien worden als een Drentse steun in de rug van de Förderverein PRO-E233. Dat is de organisatie van ondernemers en overheden die zich in het Emsland en Landkreis Cloppenburg inzet voor de verdubbeling.

Meer logistiek verkeer

Het belang van de E233 als economische slagader voor het gebied tussen Zwolle en Cloppenburg neemt de komende tijd alleen maar toe, staat in de brief. Dat komt volgens hen onder meer omdat de grensregio een centrale plek inneemt tussen de economische kerngebieden Randstad-Holland en Bremen-Hamburg, maar ook omdat de aanleg van de 18 kilometer lange Fehmarnbelt-tunnel tussen het Duitse Puttgarden en het Deense Rødbyhaven is begonnen. Daardoor wordt er nog meer logistiek verkeer in de regio verwacht van en naar Scandinavië.

Tijdwinst

Het verdubbelen van de E233 levert volgens de ondernemersorganisaties aanzienlijke tijdwinst op. Zij zien logistieke bedrijven langs het Nederlandse deel van de route al op de verdubbeling van de weg anticiperen door nieuwbouw en uitbreiding van de transportmogelijkheden.

De ontwikkelingen rondom het terughalen van de productie van goederen uit verre landen naar de eigen omgeving, om minder kwetsbaar te worden voor politieke ontwikkelingen en het haperen van logistieke aanvoerlijnen, zou de verdubbeling van de weg nog urgenter maken.