Zware kritiek op aanpak energiearmoede in Assen

De inkt van een plan van aanpak om energiearmoede in Assen te voorkomen is amper droog, of er is al forse kritiek. De VVD vindt het pakket steunmaatregelen dat wethouder Karin Dekker per 1 januari wil uitvoeren 'volstrekt onvoldoende'.

"Kom met een subsidieregeling waarmee mensen direct geld krijgen voor isoleren", stelt VVD-raadslid Bert Homan. "Wacht niet tot 1 januari, het moet nu gebeuren."

Direct naar bouwmarkt

"Denk aan een voucher, waarmee ze direct naar de bouwmarkt kunnen, om tochtstrips te halen, of isolatie voor de radioator of voor het dak. En voor mijn part gaat het dan om 500 euro. Mensen met een laag inkomen wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen, die kunnen dan meteen aan de slag", zegt Homan.

Assen wil minderdraagkrachtigen vanwege de fors stijgende energieprijzen helpen om in hun huis besparende maatregelen te treffen. Op die manier kan hun energierekening flink omlaag. Gisteren kwam het college van burgemeester en wethouders met een plan van aanpak naar buiten.

Besparingsadviezen

Daarbij wordt gedacht aan onder meer energiecoaches die kijken naar tochtstrippen, ledverlichting en radiatorisolatie. Uitgebreider besparingsadvies zou van een energieadviseur moeten komen. Voor dat energieadvies is een waardebon van 250 euro beschikbaar.

Verder willen burgemeester en wethouders minderdraagkrachtige inwoners helpen geld te besparen met collectieve inkoopacties voor isolatie of zonnepanelen. Een sociaal krediet van 2.500 euro, te verstrekken door de Gemeentelijke Kredietbank aan maximaal vijftig huishoudens, is bedoeld voor grotere investeringen, zoals isolatie van spouwmuren en vloeren.

'Luxe maatregelen'

De VVD is ontevreden over het pakket aan steunmaatregelen. "Het zijn vooral luxe maatregelen die een beetje kennis overbrengen, maar die niet direct helpen. Wij hebben gevraagd om subsidie voor maatregelen die de energierekening direct omlaag kunnen brengen."

Het enige wat direct kan helpen is het sociale krediet van 2.500 euro. "Maar met zo'n lening moet je weer enorm oppassen", zo waarschuwt Homan. "Bij energiearmoede gaat het vooral om mensen met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis uit de jaren zestig of zeventig. Die zadel je dan op met extra schuld. Dat is niet verstandig."

Ver weg van dagelijkse praktijk

Het inschakelen van energieadviseurs voor een besparingsadvies op maat, waarvoor Assen waardebonnen van 250 euro wil uitdelen, zijn volgens VVD'er Bert Homan bedacht door 'universitair geschoolde mensen'. "Die staan ver weg van de dagelijkse praktijk van huishoudens in slecht geïsoleerde woningen."

De VVD wil het pakket aan maatregelen nader bespreken in de raad. Ook de PvdA is ontevreden, "maar we hebben de brief met het voorgestelde pakket aan maatregelen amper gelezen. Dat wil ik eerst goed doen, voordat ik een inhoudelijke reactie geef. Maar ik ben het met de VVD eens, mensen die al weinig geld hebben kunnen geen lening terugbetalen aan de GKB. Dus hoezo sociale kredieten?", zegt PvdA-fractievoorzitter Cindy Vorselman.

Bedoeling is dat de raad nog deze maand het plan van aanpak tegen energiearmoede bespreekt.

