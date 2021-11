Verjaardagsversiering uit Mali en tassen van magneetband: Marja is duurzaam én creatief

Vijftien jaar geleden maakte Duiker haar eerste tas van Capri Sun-verpakkingen. Sindsdien heeft ze de modevakschool in Arnhem afgerond en weet ze precies hoe ze een mooie tas kan maken. Duiker: "Het beste advies dat ik destijds heb gekregen is om me te onderscheiden van andere makers. Niet namaken wat anderen doen."

Stofjes uit Mali

Duiker probeert zich te onderscheiden door het maken van duurzame producten. Naast tassen maakt ze ook sleutelhangers en vele andere zaken. Haar laatste project is het maken van duurzame vlaggetjes van stoffen uit Afrika. Mali, om precies te zijn.

"Mijn broer woont in Mali", zegt Duiker over de link met het Afrikaanse land. "Zijn dochter was daar afgelopen zomer. Omdat ik zo van die mooie kleuren en patronen houd, heb ik gevraagd of zij reststoffen wilde opkopen bij naaiateliers. Zo kunnen naaiateliers in Afrika een beetje extra geld verdienen en zorg ik ervoor dat die mooie materialen niet in de prullenbak verdwijnen."

Duiker bedacht dat het leuk was om duurzame vlaggetjes van de stoffen te maken. "Ik dacht: dat doe ik wel even, maar ik heb er echt een aantal weken over gedaan. Er zit erg veel werk in en dat had ik van tevoren niet bedacht."

De vlaggetjes noemt ze "duurzame vlaggetjes, zodat mensen geen verjaardagen meer hoeven te vieren met vlaggetjes van papier of plastic". Duiker levert de vlaggetjes verpakt in een duurzaam doosje, inclusief met het verhaal achter hoe ze aan de stofjes is gekomen.

Tassen van videobanden en restanten leer

Haar hobby heeft Duiker overigens niet van een vreemde, want haar moeder is in haar vrije tijd net zo graag creatief bezig als haar dochter. Samen maken ze tassen die voor tachtig procent bestaan uit materialen die anders worden weggegooid.

Duiker werkt voornamelijk met leer dat overblijft na het maken van meubels of met leer van stalen die meubelzaken niet meer gebruiken. De moeder van Duiker heeft een groot weefgetouw thuis en is net als haar dochter bewust bezig met het thema duurzaamheid. In haar weefgetouw maakt zij stoffen van magneetband van oude videobanden en katoengaren.

Zo heeft Duiker inmiddels vele duurzame projecten op haar naam staan. Maar het zijn vaak eenmalige projecten. En dat is niet zonder reden. "Het moeten bijzondere producten blijven", besluit Duiker.

Bekijk hieronder de video over Marja Duiker van ZO!34: