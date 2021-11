Meer vacatures in Drenthe, minder werkloosheidsuitkeringen

Het aantal vacatures is in Drenthe gestegen. (Rechten: ANP)

In Drenthe is het aantal vacatures in het tweede kwartaal vergeleken met vorig jaar met 67 procent toegenomen tot 3300, terwijl het aantal werkzoekenden daalt. Dat constateert het UWV, dat spreekt van een krappe arbeidsmarkt.

Het UWV ziet in het tweede kwartaal van het jaar dat de arbeidsmarkt in Drenthe verder is aangetrokken, na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal. Vooral in de techniek, ICT, dienstverlening en zorg en welzijn is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden.

Minder werkloosheidsuitkeringen

Doordat meer mensen een baan hebben, neemt het aantal werkloosheidsuitkeringen in Drenthe af. Eind september waren er zo'n 3.200 inwoners in Drenthe die een werkloosheidsuitkering ontvingen. Dat was in het begin van het jaar nog 4.800. Dat is een daling van 33 procent. Het UWV verwacht aan het eind van het jaar weer een toename, omdat dan de coronasteunmaatregelen wegvallen en de seizoenswerkloosheid toeneemt.

