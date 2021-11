Noorden zet druk op nieuwe regering: 'Leg Lely- en Nedersaksenlijn aan'

Die oproep komt van een brede coalitie, bestaand uit de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland, aangevuld met onder meer de NS, Bouwend Nederland, VNO NCW, Arriva, overkoepelend woningbouwcorporatie Aedes en noordelijke kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en NHL Stenden, meldt RTV Noord.

Zij vinden dat de kandidaat-partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die de Lelylijn en de Nedersaksenlijn alle vier in hun verkiezingsprogramma hebben genoemd, de nieuwe treinverbindingen nu moeten opnemen in het regeerakkoord.

Steun van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is enthousiast over de plannen. "Het is ambitieus, maar haalbaar", stelt voorzitter Maxime Verhagen. Hij wil samen met de noordelijke overheden aan de slag om de spoorverbindingen te realiseren. Volgens hem kan het bijdragen aan de economische groei van het Noorden.

Volgens de NS is de investering in het verbeteren van het spoor naar Noord-Nederland ook nodig, zegt regiodirecteur Maarten Haverkamp van de NS. "De oproep om te investeren in nieuwe en snellere spoorverbindingen zoals de Lelylijn steunen we daarom."

Deltaplan voor het Noorden

Afgelopen voorjaar kwamen de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland met een noordelijk bod voor het Deltaplan voor het Noorden. In ruil voor de bouw van 220.000 woningen, om zo de woningnood te ontlasten, zou een nieuw kabinet moeten investeren in nieuwe spoorverbindingen, zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Ook zou het bestaande spoornetwerk via Zwolle en Assen moeten worden versneld.

Nu de formatie in een nieuwe fase is beland, laat het Noorden opnieuw van zich horen, met een bredere coalitie om Den Haag te doordringen van de nut en noodzaak van deze investeringen.

