Louis Brander (27) uit Vries leeft met een spraakstoornis: 'Mensen praten kinderlijk tegen mij'

Wat als je niet goed kunt praten in het bijzijn van anderen? Het is iets waar de 27-jarige Louis Brander uit Vries al jaren mee te maken heeft. Nu is het tijd om meer bekendheid aan zijn aandoening te geven, vindt hij.

Louis Brander heeft selectief mutisme. Een ontwikkelingsstoornis waarbij je in sommige situaties niet kan praten. Brander klapt bijvoorbeeld dicht wanneer hij in de bus zit of in de supermarkt loopt en mensen tegen hem praten. Met onbekenden praten vindt hij moeilijk, maar met zijn vriendin kan hij bijvoorbeeld wel een goed gesprek hebben. En ook wanneer hij zelf een vlog opneemt, praat hij voluit in zijn camera.

(Tekst gaat verder onder de video)

Leven met een spraakstoornis

In zijn dagelijkse leven wordt Brander er steeds mee geconfronteerd. Mensen denken dat hij dingen niet begrijpt omdat hij niet praat. Ze reageren op een kinderlijke manier op hem. "Dat is echt verschrikkelijk. Mensen denken dat je iets niet kunt, terwijl ik weet dat ik het wel kan." Brander vindt dan ook dat mensen zo normaal mogelijk moeten reageren op mensen zoals hem, in plaats van op een kinderlijke manier.

Stille jongen

Een aantal jaren geleden durfde Brander in bijna geen enkele situatie te praten. Deed hij dat wel, dan was het vooral zachtjes. Vroeger werd vooral gedacht dat hij een verlegen jongen was, vertelt hij. "Het viel mij al op dat ik anders was dan anderen omdat ik niet praat. Hierdoor werd ik op school soms ook gepest." Brander denkt dat hij het selectief mutisme altijd al heeft gehad.

Dankzij de hulp van zijn logopedist gaat het beter, meent Brander. Toch is het moeilijk om ook tijdens dit interview met RTV Drenthe een volledig gesprek te hebben. Brander praat alleen wanneer hem iets gevraagd wordt. Het antwoord komt er vaak zachtjes uit. Hij besluit zijn video te laten zien waarin hij vragen beantwoord over zijn aandoening. Op de video komt een hele andere Louis Brander tevoorschijn. Een jongen die praat. Hard praat. Ondanks dat hij het soms lastig vindt om de goede woorden te vinden.

Toekomstperspectief

Er is een wezenlijk verschil tussen de jongen op de bank en die van de drie jaar oude video. En ondanks dat hij het lastig en spannend vindt om te praten, blijft hij het proberen. Zijn grote doel is om zoals iedereen te kunnen praten. Met veel oefenen hoopt Brander dat het op een dag gaat lukken.

Voor hem, maar ook voor anderen die de aandoening hebben, hoopt Brander dat het selectief mutisme bekender wordt. "Ik denk dat de mensen die selectief mutisme hebben soms niet begrepen worden. Als daar aandacht voor komt, dan zijn er meer mensen die weten wat het is en kunnen die misschien beter met die mensen om gaan."