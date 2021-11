Hoogevener Kristiaan zamelt ton in voor bijzonder speelpark

"Het loopt best goed", lacht Blokzijl. Het park is grotendeels af, maar vanwege de financiële situatie van de gemeente is er niet genoeg geld om sport- en spelvoorzieningen aan te leggen. "Het is natuurlijk zonde om daar niks meer mee te doen, want op deze manier is het park gewoon niet compleet. Toen dacht ik, dan moeten we zelf de handschoen oppakken. Samen met drie anderen ben ik fondsen gaan aanschrijven en zo is het balletje gaan rollen."

Plek voor iedereen

In 2007 werd Hoogeveen getroffen door kort en hevig noodweer. Harde windstoten lieten een grote ravage achter in het centrum. "De gemeente heeft destijds besloten om het park opnieuw in te richten", vertelt Blokzijl aan Lokale Omroep Hoogeveen. "Park Dwingeland moet een plek zijn waar veel sport en spel kan zijn. En dan voor een brede doelgroep, want ook kinderen met een beperking moeten kunnen spelen in het park."

De stichting heeft daarom een plan bedacht om alle speelobjecten toegankelijker te maken. "Neem bijvoorbeeld de glijbaan, die gaan we breder maken", vervolgt Blokzijl. "Kinderen die een verlamming hebben kunnen er dan makkelijker gebruik van maken. Natuurlijk moet er wel iemand zijn die een oogje in het zeil houdt."

Een draaicarrousel, die normaal gesproken krap is, wordt breder gemaakt. "Kinderen in een rolstoel kunnen er dan makkelijker op rijden. Dat zorgt ervoor dat ze niet worden buitengesloten en dus mee kunnen doen aan het spel." Een gedeelte van het speelterrein zal valdempend zijn. "Het blijft belangrijk dat kinderen zich niet kunnen bezeren."

Een impressie van het nieuwe speelpark (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Speciale kast

Het is een fors bedrag dat de stichting inzamelt. Maar het blijkt nodig, want de speelobjecten zijn niet goedkoop. "Het moet allemaal voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen", legt Blokzijl uit. "En daar ben je veel geld aan kwijt. Daarnaast is het bedrag ook bedoeld om sportevenementen te organiseren in het park."

Naast de komst van verschillende speelobjecten kijkt de stichting ook naar een speciale spelkast. Die is te bedienen met een app op de smartphone. Kinderen kunnen daar vervolgens een bal uit halen. "De kast alleen kost al 10.000 euro", zegt Blokzijl. "Er zit een abonnementsvorm aan vast. Kinderen kunnen begeleiding krijgen van buurt- en sportcoaches van de Krajicek Foundation. Dat kost ook weer geld."

Waterpomp

Met de komst van het speelterrein hoopt de stichting dat kinderen met of zonder beperking gebruik gaan maken van het speelpark. Om te bewegen, maar ook om bezig te zijn met de natuur. Daarom is er een waterpomp aangelegd. "Kennismaken met de natuur is gewoon belangrijk", legt Blokzijl uit. "Als kinderen ouders hebben zonder auto, hoe vaak komen ze dan bijvoorbeeld in het bos? Dit lijkt de juiste manier om dit probleem op te lossen."