'Veerdienst naar Noorwegen is kans voor Drentse toeristische sector'

De komst van de nieuwe veerdienst tussen de Eemshaven en Kristiansand in het zuiden van Noorwegen wordt in de Drentse reisbranche met gejuich ontvangen. Ondernemers hopen dat veel toeristen gebruikmaken van de overtocht.

Gisteren maakte Holland Norway Lines bekend dat er vanaf april een veerdienst gaat varen naar Noorwegen, die wordt uitgevoerd door de MS Romantika. Dit schip vertrekt drie keer per week om 15.00 uur uit de Eemshaven en meert om 9.00 in de ochtend aan in de haven van Kristiansand.

Directeur Henk van der Kooi van reisorganisatie BBI Travel werd gisteren aangenaam verrast door het nieuws. "Hartstikke leuk", zegt hij over de komst van de veerdienst. BBI Travel verzorgt in de winter vliegreizen naar Scandinavië vanaf Groningen Airport Eelde. "Wat wij in de winter doen, doen zij dus in de zomer."

Van der Kooi zoekt contact met de rederij in hoop samen te werken. "Wij hebben al connecties met bestaande ferry's, maar deze lijn is voor ons en de Nederlandse markt een welkome aanvulling."

Waken voor enthousiasme

De minimumprijs voor een retourtje Noorwegen voor 'voetpassagiers' (inclusief overnachting) ligt op 225 euro per persoon (twee personen in één hut). Inclusief auto kost een ticket minimaal 250 euro per persoon. Hein Lambeck van ScancaReizen uit Wapserveen kijkt met grote belangstelling naar deze onderneming. Hij verkoopt aan reizigers naar Scandinavië routeboeken.

Toch waakt Lambeck voor al te veel enthousiasme. "In het verleden zijn er meer veerdiensten geweest, maar die hadden allemaal een heel kort leven. In onze nieuwe gids van 2022 nemen we deze nieuwe lijn wel mee, maar hoe lang we hem erin houden, moet nog blijken. Ik houd wat dat betreft de boot nog even af."

Natuurlijk hoopt de ondernemer op een groot succes van de veerdienst, waar uiteindelijk ook zijn onderneming van kan profiteren. Maar Lambeck vraagt zich af of veel toeristen naar het Noorden zullen trekken. "Door corona is de belangstelling nihil. Ik denk niet dat het heel hard gaat lopen. Het is bovendien redelijk aan de prijs."

'Nieuwe markt Drents Museum'

Voorlopig lijkt de reis wél populair te zijn. Het reserveringssysteem van Holland Norway Lines is na de aankondiging van de veerdienst vastgelopen. In een dag tijd maakten volgens het bedrijf 30.000 bezoekers gebruik van het boekingssysteem. 500 mensen hebben daadwerkelijk een reis geboekt, zegt de vervoerder tegen RTV Noord.

Hoe dan ook, voor de Drentse toeristische sector is dit een kans, vindt Jurgen Elshof van ondernemersnetwerk VNO NCW Noord. "We moeten kijken of we de toeristen een paar dagen in het Noorden kunnen houden. Ik denk dat dit voor bijvoorbeeld het Drents Museum een nieuwe markt kan zijn. En met de onze heidevelden en historie hier hebben we echt wel wat te bieden. Er zullen geen complete volksstammen naar Drenthe toe komen, maar de Noren zijn wel een kapitaalkrachtige doelgroep. Goed dat dit initiatief er is."