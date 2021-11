Vrouw appt achter het stuur en rijdt motorrijder aan: werkstraf geëist

Voor onoplettend en onvoorzichtig rijgedrag eiste het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank in Assen negentig uur werkstraf tegen de 26-jarige vrouw, die destijds in Witteveen woonde. Ze kwam net van de supermarkt in Aalden die middag en was bijna thuis.

'Hij kon geen kant op'

Het ongeluk gebeurde in een bocht van de weg door het bos, net buiten het dorp. De motorrijder vertelde later aan de politie dat hij zag dat de auto die hem tegemoet kwam op de verkeerde weghelft reed. Hij remde al af, maar hield er rekening mee dat de auto wel terug zou gaan naar de goede kant. Dat gebeurde niet.

De motorrijder, die zijn vriendin achterop had, week zover mogelijk uit naar rechts, maar kon niet helemaal de berm in, want daar stond een geparkeerde auto. "Hij kon geen kant op", aldus de officier van justitie. Een frontale botsing met de 26-jarige verdachte was het gevolg.

Nooit meer motorrijder

Het slachtoffer en zijn vriendin verklaarden dat de automobiliste totaal in paniek was toen ze uitstapte en gelijk riep dat ze met haar telefoon bezig was. In de rechtszaal zei de vrouw dat ze het zich niet goed meer kan herinneren. Naar eigen zeggen had ze geappt toen ze stilstond aan de kant van de weg.

De officier van justitie gelooft dat niet. Op de foto's die door de politie zijn bekeken is te zien dat de auto reed en ook het slachtoffer en zijn vriendin verklaarden niks over dat de auto eerst stilstond. De motorrijder - destijds 22 jaar - raakte zo ernstig gewond aan zijn ene been dat hij twee jaar heeft moeten revalideren. Hij kan nooit meer motorrijden of fietsen, maar ook hardlopen zit er niet meer in.

Geen excuses

De man legde in een slachtofferverklaring emotioneel uit hoe ingrijpend zijn leven is veranderd. Dat de voormalige Witteveense nooit excuses heeft aangeboden, neemt hij haar erg kwalijk. De vrouw, die huilend vertelde dat ze zich heel erg schaamt, zei dat haar vorige advocaat haar dat had afgeraden en dat ze later niet meer durfde. "Ik heb wel tig brieven aan hem geschreven, in mijn hoofd en op papier, maar ik heb er geen een verstuurd."

Ze is vanwege het ongeluk uiteindelijk vertrokken uit Witteveen. "Ik had het gevoel dat ik er door de gemeenschap op werd aangekeken." Autorijden heeft ze nooit meer gedaan. Ze zakte voor de verplichte rijvaardigheidscursus, die ze bij het CBR moest doen en is inmiddels haar rijbewijs kwijt. De officier van justitie eiste daarom geen rijontzegging.

Uitspraak: 16 november.

Lees ook: