Race tegen de klok om kleurentattoo's op tijd af te krijgen

Hommie van der Aa van Fineline Tattoo uit Emmen heeft vandaag Esmeralda Visser in de stoel zitten. Ze is vaste klant en Van der Aa is al jaar bezig met een grote sleeve op haar rechterarm. Rood, groen, blauw, geel; de meeste kleuren uit de regenboog vind je terug op haar arm. De sleeve is alleen nog lang niet af en de vraag is of dat nog gaat lukken voor het einde van het jaar. Na een sessie moet de huid een tijdje rusten voor een tatoeëerder weer verder kan.

"Ja, ik vind het echt belachelijk", reageert Visser, die dus mogelijk met een half afgemaakte tattoo komt te zitten. Van der Aa is het met haar eens. "Ik vind dit ook belachelijk. Het is niet eens bewezen dat je er kanker van krijgt, en toch mag het niet meer. Dan kunnen we net zo goed overal mee ophouden, want je krijgt tegenwoordig overal kanker van", zegt hij. "En van roken is bewezen dat het kankerverwekkend is, maar dat mag nog gewoon wel. Maar kleurentatoeages niet meer? Ik snap er helemaal niets van."

(Tekst gaat verder onder de video)

Nog veel onduidelijkheid

Het loopt in zijn shop in Emmen nog niet storm met klanten die nog even snel een afspraak willen maken voor het einde van het jaar. "Heel veel mensen weten nog niet eens dat dit staat te gebeuren. Ik eigenlijk ook niet. Ik hoor het in het nieuws, maar ik heb nog geen brief gehad waarin staat dat ik vanaf 1 januari geen groen en blauw meer mag gebruiken", aldus Van der Aa. Hij is voorstander van betere voorlichting. "Laten ze het maar net zo doen als met roken. Dat ze op die pakjes zetten dat het kankerverwekkend is. Dan kunnen de mensen zelf kiezen wat ze willen."

Ook maakt hij zich zorgen over wat er gebeurt na 1 januari. Want kleurenliefhebbers kunnen als ze echt willen nog steeds een tattoo met blauw of groen laten zetten. "Dan gaan ze toch gewoon naar Turkije, daar mogen ze die kleur wel gewoon gebruiken. Dus alle Nederlanders die daar op vakantie gaan kunnen er gewoon een kleurentattoo laten zetten." En ook in Nederland kun je waarschijnlijk illegaal nog steeds een kleurentattoo krijgen. "Het gaat de onderwereld in", verwacht Van der Aa. "Want de verf zelf mag nog wel gewoon verkocht worden. Die kun je overal bestellen, in Amerika of gewoon via een Chinese webshop. Dus elke beunhaas kan straks aan de keukentafel een tattoo zetten en niemand die erachter komt."

Voor Esmeralda Visser geen tripje naar Turkije. "Nee, daar begin ik niet aan, dan stop ik ermee. Dan moet Hommie maar met een kleur die nog wel mag er iets moois van maken." Ondertussen zitten de producenten van tattoo-inkt niet stil. Die zijn bezig om inkt te maken waar de verboden stof niet in zit. Dus er is nog hoop voor mensen zoals Visser met een half afgemaakte kleurentattoo.