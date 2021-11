Corona in Drenthe: 151 positieve tests en een dode

Iemand uit de gemeente Midden-Drenthe is aan het virus overleden (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In Drenthe zijn sinds gisteren 151 nieuwe positieve coronatestuitslagen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat zijn er minder dan gisteren, toen er 193 positieve tests bij kwamen. Het aantal van vandaag ligt ook onder het weekgemiddelde van 168. In de afgelopen 24 uur zijn verder geen ziekenhuisopnames gemeld, wel is een Drent aan het virus overleden. Deze persoon komt uit de gemeente Midden-Drenthe.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 02-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1745 (+3) 8 21 Assen 4847 (+13) 73 15 Borger-Odoorn 1969 (+5) 34 15 Coevorden 3672 (+10) 61 32 Emmen 11146 (+37) 192 84 Hoogeveen 5823 (+18) 85 42 Meppel 2920 (+11) 35 30 Midden-Drenthe 2488 (+9) 39 32 (+1) Noordenveld 2203 (+8) 35 26 Tynaarlo 2101 (+1) 26 25 Westerveld 1258 (+12) 19 21 De Wolden 2462 (+18) 37 26 Onbekend 88 (+6) 0 0

Landelijk

Afgelopen etmaal zijn landelijk 7761 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, iets meer dan gisteren. Vergeleken met de piek van rond de 8000 besmettingen zaterdag en zondag, is er echter sprake van een daling.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is wel verder gestegen, tot 7712. In de afgelopen zeven dagen kwamen er bijna 54.000 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM, aanzienlijk meer dan de weken daarvoor. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18.

Ziekenhuizen

In Drenthe liggen vandaag twintig patiënten met virus in het ziekenhuis, van wie vier op een ic-bed. Een week geleden lagen zeven mensen in een Drents ziekenhuis, van hen lagen er toen drie op een ic-bed.

Landelijk is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met 100 toegenomen tot 1312. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding worden er nu 240 mensen op de intensive cares behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 4 meer dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1072 coronapatiënten, 96 meer dan een dag eerder.

Risiconiveau naar ernstig

Heel Nederland staat nu op het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Dit niveau heet ernstig. Het is de eerste keer dat Nederland op die trede staat sinds het nieuwe, landelijke stelsel drie weken geleden werd ingevoerd. In de afgelopen weken stond het land op de middelste trede, zorgelijk.

Het risiconiveau wordt elke dinsdag vastgesteld. De indeling is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de intensive cares in de voorgaande week. Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk en ernstig) en die status geldt in het hele land.

Bij de regionale risiconiveaus, die in september zijn afgeschaft, telde ook het aantal positieve tests per 100.000 inwoners mee, maar dat is nu geen factor meer.

Het risiconiveau bepaalt mede welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Het is niet zo dat de regels automatisch worden aangescherpt als het niveau omhooggaat of dat de maatregelen worden versoepeld bij een stap terug. Zo'n besluit hangt ook af van bijvoorbeeld het aantal nog beschikbare bedden op intensive cares, de hevigheid van de komende griepgolf en de "maatschappelijke en economische context".