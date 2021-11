Bejaarde Assenaar krijgt drie jaar cel voor jarenlang hennep telen

Een 74-jarige man uit Assen is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf (één voorwaardelijk) voor het telen van hennep op een boerderij in Grootegast en in zijn huis in Assen. Ook had hij een illegale growshop en werden in zijn huis een pistool en munitie gevonden.

In januari 2019 ontdekte de politie een kwekerij met achthonderd wietplanten op de boerderij in Grootegast. De bewoners, een nu 50-jarige man en zijn 34-jarige vrouw, werden opgepakt. Zij vertelden de politie dat de bejaarde man uit Assen erachter zat. De kwekerij zat er sinds juni 2016 en de stroom werd buiten de meter om afgetapt. Toen de politie binnenviel lag er ook 23 kilo geoogste hennep.

Het duo vertelde ook dat er zeven of acht keer was geoogst en dat zij een deel van de opbrengst kregen van de Assenaar. In juli dat jaar werden hij, zijn vrouw (57) en zijn dochter (31) uit Foxhol opgepakt, samen met nog twee verdachten.

Kwekerij in huis

In het huis van de bejaarde man en zijn vrouw in de Asser wijk Lariks vond de politie toen ook een hennepkwekerij. Deze was met honderd planten een stuk kleiner. In het huis lagen ook een pistool en kogels. Daarnaast bleek uit onderzoek dat de 74-jarige man een growshop runde aan de Amerikaweg in Assen. Bij zo'n winkel kun je alles krijgen voor het telen van hennep. Sinds 2015 zijn growshops verboden.

Vorige maand stonden de man en alle medeverdachten terecht bij de rechtbank in Assen. Het OM eiste toen drie jaar onvoorwaardelijk tegen hem. De Assenaar hield vol dat hij niks verkeerd had gedaan en onschuldig was. De rechtbank straft hem lager door een jaar voorwaardelijk op te leggen, maar ziet hem wel als een belangrijke schakel in het 'bedrijfsmatig telen van hennep'.

Grote rol bejaarde man

"Met zijn growshop had hij een grote rol. Hij handelde enkel voor eigen gewin en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan", schrijft de rechtbank in haar vonnis. Dat geldt ook voor het bezit van een pistool. Dat heeft ermee te maken dat de man in het verleden onder meer veroordeeld is voor het doden van iemand.

De man heeft elf maanden in voorarrest gezeten. De rechtbank liet hem vorig jaar juni vrij, op voorwaarde dat hij zijn Nederlandse en Turkse paspoort zou inleveren. De straf die hij nu heeft gekregen, betekent dat hij opnieuw de cel in moet.

Werkstraffen voor andere verdachten

Zijn dochter heeft bekend dat ze twee keer heeft geholpen met oogsten in Grootegast. Zij is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk. De vrouw van de bejaarde man heeft ook geholpen met oogsten, maar is volgens de rechtbank ook medeverantwoordelijk voor de hennepkwekerij die het stel thuis had. Zij heeft 180 uur werkstraf, waarvan 100 voorwaardelijk gekregen.

De bewoners van de boerderij in Grootegast zijn beiden veroordeeld 200 uur taakstraf. Een 35-jarige medeverdachte zonder vast adres is veroordeeld is voor zijn rol bij de hennepteelt veroordeeld tot 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk. Daarnaast heeft hij 160 uur taakstraf gekregen.

