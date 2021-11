Jubileum hoogbegaafdenschool in Meppel: 'Helaas zijn we nog nodig'

"We hoopten eigenlijk niet zo groot te worden", vertelt Margreet Holtman van de Kwadraat-afdeling op basisschool de Akker in Meppel. Dat is een afdeling voor hoogbegaafde kinderen.

Tien jaar geleden zagen de leraren in Meppel dat sommige kinderen niet goed konden meekomen op de basisschool. "Ze liepen vast. Niet omdat het te moeilijk was, maar eigenlijk omdat er te weinig uitdaging was door hun hoge intelligentie", vertelt haar collega Gert Egberts. "Ze zijn dan hoogbegaafd. Er was te weinig om deze jongens en meisjes van het juiste onderwijs te voorzien."

Daarom werd de Kwadraat-afdeling opgericht. "Wij bieden ze onderwijs zoals elk ander kind krijgt, maar we gaan er sneller doorheen", vult Holtman aan. "De uitdaging zit erin dat we daarna extra lesmateriaal zoeken waarbij ze tegen muren aanlopen. Dat gevoel van uitdaging is essentieel voor ons allemaal. Of je nu een heel hoog denkniveau hebt, of wat lager."

Haken en ogen

Op het hoogtepunt zaten tachtig kinderen op de afdeling. Zij kwamen niet alleen uit Meppel, maar ook van andere basisscholen uit de regio. "Wij hoopten nooit om op tachtig leerlingen te zitten", vervolgt Holtman. "Eigenlijk wensten wij dat onze school niet meer nodig was."

Ze had liever gezien dat elk kind op de eigen basisschool een programma op maat kon krijgen. "Maar niet iedere school kan zo'n programma leveren. Helaas blijkt dat we door verschillende haken en ogen nog steeds noodzakelijk zijn. In Drenthe zijn er gelukkig meer afdelingen voor hoogbegaafden, zoals in Emmen en Assen. We houden contact en delen kennis."

Pyjamaparty

Het tienjarig jubileum wordt verspreid over het hele jaar gevierd met de Kwadraat-leerlingen en alle andere leerlingen van de Akker. Een van de hoogtepunten wordt een pyjamaparty. "We willen van 10 uur 's avonds tot 10 uur 's morgens op school blijven. Dat wordt hartstikke leuk", besluit Egberts.

