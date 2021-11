'Ik weet niet of mijn vrouw thuis had kunnen sterven zonder hulp'

80 tot 90 procent van de mensen wil graag thuis sterven, weet directeur Hennita Schoonheim van Acánthis. Maar volgens haar gebeurt dat slechts in 38 procent van de gevallen. "Soms kan het niet anders. Maar in veel gevallen is overbelasting bij mantelzorgers het probleem waarom iemand niet meer thuis kan wonen. Tijdens de terminale fase is een mantelzorger wekelijks gemiddeld 33 uur aan zorg kwijt. Maar wanneer het eind nadert is dit vaak dag en nacht. Dat houden mensen niet vol."

Haar organisatie telt 280 vrijwilligers. Die zijn nu vooral in hospices actief, maar kunnen dat ook thuis doen. Eric Rougoor maakte er in 2017 gebruik van, toen zijn vrouw Senada terminaal ziek was. "Ik was er heel blij mee. Een dagdeel per week had ik vrije tijd, kon ik even het huis uit. Niet alleen kon ik werk wat ik had liggen afronden, het was ook prettig om even uit de situatie te zijn."

Thuis sterven

"Mijn vrouw wilde thuis behandeld worden en ook thuis sterven", vervolgt Rougoor. "Op een gegeven moment hoor je dat ze uitbehandeld is. Toen nam haar gezondheid verder af. Voor mij als mantelzorger werd het steeds zwaarder. Dan ga je zaken op een rijtje zetten. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we de zorg verlichten? Zo kwamen we bij Acánthis uit."

Na een kennismakingsgesprek worden Rougoor en zijn vrouw gekoppeld aan een vrijwilliger. "We hadden een goede klik. De vrijwilliger paste min of meer op en waar nodig bood ze hulp. Voor mijn vrouw was het ook fijn. Die heeft een band met de vrijwilliger opgebouwd. Ze heeft veel voor haar betekend. Het verschil met een professional is dat een vrijwilliger voor vier uur is ingeroosterd en daardoor de mogelijkheid heeft om langere tijd met de patiënt door te brengen."

Naast hulp bij eten en drinken, bezoek aan het toilet of medicijnen geven, is er zijn een belangrijke taak. "Heel veel vrijwilligers vinden dit mooi om te doen, om op het einde van iemands leven van betekenis te zijn", zegt Schoonheim. "Ze kiezen hier bewust voor en worden door ons opgeleid en begeleid."

Makkelijker en draaglijker

Eric Rougoor kijkt met een goed gevoel terug op de hulp. "Ik weet niet of het mogelijk was om mijn vrouw tot het einde te helpen als ik geen hulp had gekregen. Het werd er makkelijker en draaglijker door. De vrijwilligster was van grote betekenis voor ons. Naast dat zij mijn vrouw goed heeft geholpen, heeft ze voor mij mijn situatie als mantelzorger verlicht."