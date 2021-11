Ook Noordenveld wil in warmtevisie niks weten van 'gasdwang'

In navolging van onder meer de gemeente Assen, pleit ook Noordenveld ervoor om inwoners niet te dwingen van het gas af te gaan. In de vastgestelde zogeheten warmtevisie kijkt de gemeente vooral naar samenwerking en nauw overleg met inwoners.

De warmtevisie is een belangrijk onderdeel in het klimaatneutraal worden van Noordenveld. In 2040 wil de gemeente volledig zijn overgestapt op nieuwe vormen van energie. In de warmtevisie worden nieuwe mogelijkheden besproken en staat een stappenplan beschreven.

De visie is in samenwerking met inwoners van de grond gekomen. "Aardgasvrij worden kan alleen als we samenwerken. Met inwoners, ondernemers en organisaties", aldus wethouder Kirsten Ipema. Zij belooft dat de gemeente de inwoner nauw zal blijven betrekken in het hele proces.

Noordenveld nam eerder al een voorschot op de visie, door met zogeheten 'Energieke Buurten' aan de gang te gaan. In Roderwolde, Peize en Norg-West is de gemeente wijkgericht aan de slag gegaan om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Aan de hand van de bevindingen in die wijken, moeten straks gemeentebreed plannen worden ontwikkeld. De visie is te bekijken op de site van de gemeente.