Emmenaar met kinderporno hoeft niet de gevangenis in

Een 49-jarige man uit Emmen is voor het bezit van 77 afbeeldingen en video's met kinderpornografisch materiaal veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf. In 2019 ontdekte de politie de bestanden op onder meer zijn computer en een dvd.

Het Openbaar Ministerie had drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk geëist en daarnaast 150 uur werkstraf. Door het vonnis van de rechtbank hoeft de man niet de gevangenis in als hij niet opnieuw de fout in gaat.

Libidoremmende middelen

De rechtbank vindt onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet nodig, omdat de man, die pedofiel is, zichzelf al jarenlang heeft laten behandelen, vrijwillig libidoremmende middelen is gaan slikken en situaties met kinderen vermijdt. Ook zei hij tijdens de rechtszaak twee weken terug bereid te zijn zich opnieuw te laten behandelen als hij het moeilijk krijgt.

De rechtbank heeft wel bepaald dat hij zich regelmatig moet melden bij de reclassering en daar gesprekken heeft, zodat hij in de gaten gehouden wordt. De voorwaardelijke straf van drie maanden is bedoeld als stok achter de deur, zodat hij op het rechte pad blijft.

Politie kreeg tip

Een familielid van een buurtgenoot van de Emmenaar tipte in 2019 de politie, nadat hij had gehoord dat de man aan de buurtgenoot had verteld dat hij naar kinderporno keek en pedofiel was. De tipgever was bezorgd, omdat in de buurt van de man ook kinderen woonden.

In juni en oktober dat jaar ging de politie naar het huis van de man en werden zijn computer, telefoon, dvd's en een usb-stick in beslag genomen. Daarop vonden agenten kinderpornografisch materiaal. Een deel van de bestanden was verwijderd, maar kon met speciale apparatuur worden teruggehaald.

Worsteling

De man bekende dat hij het kijken naar de kinderporno als een oplossing zag om te voorkomen dat hij zich aan een kind zou vergrijpen. Hij legde uit hoe zijn leven draait om zijn worsteling met de pedofilie. Zo houdt hij er bewust rekening mee dat hij niet in aanraking komt met kinderen. Hij vermijdt onder meer pretparken en zwembaden.

