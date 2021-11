Restaurant, nachthoreca en casino openen in december de deuren in hartje Emmen

Beide zaken gaan zich vestigen in het kantoor- en horecapand aan de zuidzijde van het Raadhuisplein, waar ook hotel ByZoo, supermarkt Dirk van der Broek, de Rabobank en de ANWB in huizen. De Beren hoopte vorige jaar van start te kunnen in Emmen, maar vooral corona zorgde voor vertraging.

Roet in het eten

Volgens woordvoerder Marjolein Mens staat de opening gepland voor begin december. Wel houdt ze een slag om de arm wat betreft de ontwikkelingen door corona. "Het virus heeft bijvoorbeeld invloed op de levering van bouwmaterialen. Dat kan nog roet in het eten gooien."

In totaal komen er bijna 500 stoelen, waarvan ongeveer de helft bedoeld is voor de terrassen aan de voor- en achterzijde. De ingang komt aan de zijde van het Raadhuisplein.

Nieuw is verder dat De Beren straks ook als uitgaansgelegenheid te boek staat. Volgens Mens werd nachthoreca hiervoor al ingevoerd bij hun vestiging in Hoogeveen. "In Hoogeveen loopt het als een trein, dus in Emmen verwachten we er veel van." Elke vrijdag- en zaterdagavond is de zaak straks tot twee uur 's nachts geopend. Een dj vermaakt op die momenten het uitgaanspubliek.

Stadsbrouwerij?

De Beren is nog steeds op zoek naar een franchisenemer, die het roer in Emmen in handen wil nemen. Er is nog niemand gevonden en momenteel lopen er ook geen gesprekken met geschikte kandidaten. "We gaan het runnen van de zaak dus eerst op onszelf nemen."

Een aangrenzende ruimte naast het restaurant is nog in beeld als bijvoorbeeld een stadsbrouwerij of een bezorgloket. Of en wat er uiteindelijk komt is afhankelijk van de toekomstige franchisenemer.

In Emmen wordt het zevende casino in Nederland van Merkur geopend. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Aan de andere kant van het gebouw, aan de zijde van het Willinkplein, wil Merkur Casino in dezelfde maand ook van start gaan. In het aanstaande gokpaleis zullen ongeveer honderd machines worden geplaatst, waaronder fruitkasten en elektrische roulettetafels. Het wordt daarmee naast Flamingo's Plaza het tweede gokpaleis in de Drentse stad.

Zevende casino

Afgelopen zomer is er gestart met de verbouwing, laat een woordvoerder van het kansspelbedrijf weten. Merkur is een Duits bedrijf dat internationaal actief is. Wereldwijd werken er 14.000 mensen. Emmen wordt het zevende, Nederlandse, casino van Merkur. Andere vestigingen bevinden zich in Amsterdam, Hoofddorp, Almere, Boskoop, Rotterdam en Valkenburg.

Verbouwing

De vergunning voor een Emmer casino werd vorig jaar verleend aan het bedrijf CoAm Gaming in Amersfoort. Volgens de woordvoerder is dit bedrijf overgenomen door Merkur.

Aanvankelijk werd er voor de Emmer locatie gemikt op een opening in het voorjaar. Door corona moesten casino's in Nederland noodgedwongen dicht. "Sinds juni zijn we weer open. Vanaf augustus is de verbouwing op de beoogde plek aan het Raadhuisplein gestart."

In totaal is er werk voor een team van negen tot twaalf medewerkers, van wie het leeuwendeel inmiddels is geworven.