Coronatoegangsbewijs in meer sectoren: 'Maar hoe zit het met mensen die zich niet kunnen laten vaccineren?'

Maar nu de coronacijfers stijgen trapt het demissionair kabinet toch voorzichtig op de rem. Vanavond worden er nieuwe maatregelen aangekondigd.

Coronapas

Een van die nieuwe maatregelen die al is uitgelekt is het op meer plekken gebruiken van de coronapas. Bijvoorbeeld in musea, dierentuinen, pretparken en sportscholen kom je dan niet meer naar binnen als je 'm niet kunt laten zien.

In het Drents Museum in Assen bereiden ze zich er alvast op voor. Zo had directeur Harry Tupan vanochtend een vergadering over de nieuwe coronamaatregelen. "We hebben een coronateam en het managementteam. Samen hebben we alles geanalyseerd en gekeken wat er zou kunnen komen vanavond", legt Tupan uit.

Veiligheid

Het zeer waarschijnlijk uitbreiden van de coronapas is iets waarover bezoekers van het museum de afgelopen weken zelf al bij Tupan aan het jasje trokken: "Veel mensen vroegen al: waarom gebruiken jullie geen coronapas? Want dan voelen we ons toch wat veiliger", aldus de museumdirecteur.

"Kijk, wij als museum hebben weinig te willen. Wij moeten de regels van de Rijksoverheid volgen. Ik zie liever dat iedereen vrij naar binnen kan. Daar zijn wij ook voor als instelling, want we willen mensen verhalen vertellen en schoonheid bieden door middel van een mooie tentoonstelling. Dan wil je liever geen restricties. Maar goed, dit ellendige virus zorgt ervoor dat we de maatregelen moeten nemen voordat het van kwaad tot erger gaat."

'Regels zijn regels'

Bij veel sectoren is de teneur over de nieuwe maatregelen hetzelfde: of we het nou willen of niet, we hebben weinig keuze. En alles is beter dan weer de deuren te moeten sluiten. Ook sportschoolhouder Ron Haans denkt er zo over. Hij heeft veertien sportscholen in Noord-Nederland waarvan twee in Drenthe. Tot nu toe kan iedereen daar 24 uur per dag terecht om te sporten.

"De gevaccineerden laten eenmalig hun QR-code zien en dan zetten we een vinkje achter hun naam in het ledenbestand. Die kunnen dan altijd blijven sporten. De niet-gevaccineerden kunnen alleen naar binnen als er personeel is. En zij zullen zich dus om de zoveel tijd moeten laten testen", legt Haans uit.

Dat zal volgens hem zorgen voor een extra drempel om te sporten. Mogelijk leidt het ook tot minder leden. "En we zijn al zo hard getroffen in het verleden. Dat is persoonlijk verschrikkelijk natuurlijk."

Kunnen of willen

Waar Haans zich ook aan stoort is het feit dat de discussie over wel of niet vaccineren vooral gaat over principiële keuzes. Hij wil liever meer aandacht voor mensen die zich mogelijk wel willen laten vaccineren maar dat niet kunnen: "Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsperikelen. Ik hoop dat we vanavond horen wat daar de consequenties voor zijn."

"Kijk, corona is natuurlijk niet weg te denken uit onze maatschappij", vervolgt Haans zijn verhaal. "Dat zal ook niet weggaan. Maar een gezonde levensstijl, gezonde voeding en een gezond slaapritme, dat zijn belangrijke dingen. Als die uit het leven verbannen worden door externe omstandigheden, dan wordt dat minder bewegen."

De sportschoolhouder vreest dat door de nieuwe regel een heleboel mensen afgesloten worden van een actieve levensstijl en de boel laten verslonzen. "Terwijl veel mensen het sporten juist nu ook heel hard nodig hebben."

