In hoger beroep celstraffen tot acht jaar geëist in afpersingszaak No Surrender

Motorclub No Surrender is inmiddels al enige tijd verboden (Rechten: ANP / Bas Czerwinski)

Voor afpersing, ontvoering en mishandeling van twee clubleden van de, inmiddels verboden, motorclub No Surrender is tegen vijf mannen uit Groningen in hoger beroep vandaag vijf tot acht jaar cel geëist. Een 33-jarige vrouw uit Eelde zou een celstraf van vier jaar opgelegd moeten krijgen, waarvan de helft voorwaardelijk. Een van de slachtoffers werd in haar woning zwaar mishandeld en deels ontkleed achtergelaten in een bos bij Glimmen.

Vier mannen kregen in april 2019 door de rechtbank in Groningen celstraffen tot bijna zes jaar opgelegd. De vrouw moest een celstraf van vier jaar uitzitten. Twee mannen werden vanwege onvoldoende bewijs en tijdsverloop vrijgesproken. De rechtbank vond dat in het voorbereidend politieonderzoek onherstelbare fouten zijn gemaakt en verrekende dit in de strafoplegging. In zes zaken werd hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal (AG) vond niet dat er sprake was van onherstelbare vormfouten tijdens het verhoren van het slachtoffer. Sterker nog, volgens haar waren er geen fouten gemaakt. De rechters in Groningen oordeelden dat delen van het verhoor niet zijn opgenomen, doordat de pauzeknop werd ingedrukt. Het Openbaar Ministerie deed hiernaar onderzoek en stelt dat niets is verloren gegaan doordat agenten onder meer meeschreven tijdens de verhoren. Volgens de AG heeft de rechtbank onterecht bewijsmateriaal uitgesloten.

Geen verantwoordelijkheid

Volgens de aanklaagster zijn de mannen en de vrouw planmatig te werk gegaan en had iedereen een rol in de afpersing in Eelde. De 40-jarige verdachte uit Meeden had de grootste en regisserende rol, zei de AG. Hij hoorde de hoogste straf tegen zich eisen: acht jaar cel. Hem werd ook de afpersing van het tweede slachtoffer verweten. Volgens de AG werden beide slachtoffers door de verdachten gezien als afvalligen van de motorclub en werd in kader van een 'bad standing' op vernederde wijze afgeperst.

Het slachtoffer dat in Eelde is mishandeld wordt op dit moment nog steeds beveiligd. Volgens de aanklaagster heeft de man 'levenslang' gekregen, door te praten met de politie. "Hij moet de rest van zijn leven over de schouder kijken. Hij kan geen normaal leven meer opbouwen en leeft in grote angst", zei de advocaat-generaal. Alle verdachten hebben geen verantwoording genomen voor hun daden en tonen geen berouw.

Ze vroeg de schadevergoedingen van in totaal 28.000 euro toe te kennen. Daarnaast eiste de AG een contactverbod voor de duur van vijf jaar met beide slachtoffers en moet die maatregel per direct worden opgelegd.

De uitspraak staat gepland op 17 december.

