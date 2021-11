Ziengs, Ziengs en Wagenborg: zo rijk zijn de rijkste Drenten

In de lijst met meest vermogende Nederlanders staan dit jaar twee Drenten, namelijk de broers Henk en Bert Ziengs. Tijdschrift Quote maakte vandaag de lijst bekend. Ook in de lijst met rijkste families is Drenthe vertegenwoordigd.

Met een vermogen van 140 miljoen euro is Henk Ziengs (64) uit Assen de hoogst genoteerde Drent op plek 393 van de Quote500. Iets lager dan vorig jaar, toen hij plek 376 bezette. Wel is zijn vermogen met 10 miljoen euro gestegen. Hij is eigenaar van schoenenconcern Ziengs. Ook nam hij winkelketen Scapino samen met zijn broer van zijn vader over. Hij verkocht Scapino, maar inmiddels heeft hij het weer in zijn bezit.

Bert Ziengs

Broer Bert Ziengs (69) profiteerde ook van het Scapino-succes. Hij verkocht zijn aandelen halverwege de jaren negentig aan Henk en ging met de opbrengst de vastgoedwereld in. Zijn vermogen wordt geschat op 130 miljoen euro, daarmee bezet hij plek 425. Tien plekken lager dan vorig jaar.

De Quote500 wordt dit jaar opnieuw aangevoerd door multimiljardair Charlene De Carvalho-Heineken, grootaandeelhouder en directeur van biermerk Heineken. Zij is een van de 45 miljardairs die Nederland rijk is. Om in de top 500 te komen was dit jaar minimaal een vermogen van 110 miljoen euro nodig.

Rijkste families

Het blad heeft ook een lijst met rijkste Nederlandse families gepubliceerd. Met stip op 1 staat de C&A-familie Brenninkmeijer (23 miljard). Op plek 37 is een plekje ingeruimd voor de familie Wagenborg. De rederij van de familie zorgt voor een vermogen van 450 miljoen euro. Royal Wagenborg is bekend van de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog. Rob Wagenborg, een van de neven die eigenaar is, woont in Zuidlaren.