Rechtbank wil meer onderzoek naar agressieve bewoner Beiler kliniek

Hij woonde in mei vorig jaar 4,5 jaar maand in Beilen. De man heeft psychische problemen en is verslaafd aan drugs. In zijn oorspronkelijke woonplaats Amsterdam veroorzaakte hij overlast en daarom werd hij eind vorig jaar opgenomen in Beilen. In Duurzaam Verblijf wonen mannen uit Amsterdam, Rotterdam en Groningen die daar problemen veroorzaken.

Opgesloten in de badkamer

De Amsterdammer had het niet naar zijn zin in Beilen en wilde weg. Om het zo ver te krijgen, moest hij iets doen om opgepakt te worden, bedacht hij in mei dit jaar. Nadat hij een medewerker van de kliniek bedreigde, moest hij voor straf in zijn appartement blijven. Daar kwam ieder uur een vrouwelijke medewerker bij hem kijken.

Na een aantal keren loog de man dat er iets mis was in zijn badkamer. Toen de vrouw met hem meeliep de badkamer in, draaide hij de deur op slot. Hij hield de vrouw een paar minuten tegen haar wil vast en zei dat hij van plan was haar te verkrachten. Ook begon hij aan haar jasje te trekken en pakte hij haar telefoon af.

De vrouw was doodsbang, maar kon uiteindelijk wegkomen. Niet veel later werd de man opgepakt. Hij vertelde tijdens de rechtszaak dat hij nooit van plan was geweest de medewerkster te verkrachten, maar dat het puur zijn bedoeling was om weg te komen uit de kliniek.

Psychotisch

De Amsterdammer was psychotisch toen hij de misdrijven pleegde, bleek uit onderzoek door een psycholoog en een psychiater. De officier van justitie eiste daarom geen celstraf, maar alleen tbs. De man moet volgens haar gedwongen behandeld worden in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau in ons land: een tbs-kliniek.

Maar de rechtbank vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is over zijn psychiatrische problemen. Dat komt onder meer doordat hij niet volledig heeft willen meewerken aan het onderzoek van de psycholoog. De rechtbank deed daarom vandaag geen uitspraak, maar heropende de zaak en bepaalde dat de man voor verder onderzoek naar het Pieter Baan Centrum in Almere moet.

Daar is een maandenlange wachtlijst, waardoor de strafzaak pas volgend jaar kan worden afgerond.

