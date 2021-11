Assen viert Día de Muertos met parade en expositie

Dit alles heeft Assen te danken aan de tentoonstelling van Frida Kahlo in het Drents Museum. Vanwege de belangrijke rol van de Mexicaanse cultuur in het werk en leven van Kahlo, werd de optocht gehouden.

Overledenen herinneren

Día de Muertos betekent de dag van de doden en is in Mexico een feestelijke dag waarop je dierbaren die er niet meer zijn herinnert en daarnaast het leven viert, legt José Antonio Zabalgoitia Trejo uit. Hij is de ambassadeur van Mexico en is speciaal naar Assen gekomen om aanwezig te zijn bij de festiviteiten. "Het is geweldig dat het nu ook een Nederlands feestje is", lacht hij.

Iedereen mocht meedoen aan de parade in een kleurrijk Día de Muertos-outfit en een versierd masker. Verder liepen er steltlopers, jongleurs en muzikanten mee in de parade. Alles in een Mexicaans tintje. De parade eindigde op de Brink voor het Drents Museum waar herdenkingsaltaren met schedels en skeletten te vinden zijn.

(tekst gaat verder onder de foto)

Op de Brink werd een tentoonstelling geopend gemaakt door leerlingen van Vincent van Gogh (Rechten: Gerrit Mennink)

Deze expositie vol kunstwerken zijn gemaakt door leerlingen van verschillende klassen van de scholengemeenschap CS Vincent van Gogh. "De leerlingen hebben hier heel hard aan gewerkt. Voor school, na school, tijdens tussenuren. Het maakte niet uit", vertelt Karin Kingma, kunst- en cultuurcoördinator van de school. "Het is een hele mooie expositie geworden en de leerlingen zijn erg trots dat hun kunstwerken worden gepresenteerd."

Ook wethouder Bob Bergsma (D66) vindt het een geslaagde expositie: "Het is mooi dat jongeren zo bezig zijn met kunst en cultuur en de leerlingen hebben iets geweldigs neergezet." De expositie van de herdenkingsaltaren is tot en met 14 november te zien op de Brink.

Lees ook: