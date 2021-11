Verhoging stadsvervoer De Bij moet Hoogeveen ruim 30.000 euro opleveren

Een kaartje voor de bus kost op dit moment nog 1 euro, dat wordt 1,50 euro. Met het inkorten van de geldigheidsduur van een kaartje moeten reizigers vaker een kaartje kopen voor de terugrit. Dat levert meer inkomsten op en moet het voortbestaan van De Bij in stand houden schrijft het college van B en W. Het vervoer kost de gemeente, zonder de nieuwe wijzigingen, 392.000 euro per jaar.

Zondag en feestdagen

De opbrengsten zijn berekend op een geschat aantal van 2000 betalende klanten per maand. In november 2019 lag dat aantal nog rond de 2600. "We verwachten dat dit aantal weer gaat stijgen, maar dat we daarbij de aantallen van 2019 weer halen, is misschien te optimistisch", aldus het college.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er op zondag gemiddeld 20 kaartjes worden verkocht. Door te stoppen met het vervoer op zondag en feestdagen bespaart Hoogeveen direct 10.000 euro per jaar. Alle wijzigingen gaan in vanaf 12 december. Op die dag gaat de nieuwe dienstregeling in van de NS. De tijden van de stadsbus sluiten daarop aan.

Gevolgen Wmo-vervoer

De nieuwe maatregelen kunnen zorgen voor een toename op het Wmo-vervoer, maar dat is volgens het college nog lastig in te schatten. "Het is waar dat voor klanten die een Wmo-vervoerspas hebben een ritje van minder dan drie kilometer met de taxi goedkoper is dan een ritje met De Bij. Maar het niet kunnen betalen van een ritje met de bus, is geen argument om een Wmo-vervoerspas te krijgen. Klanten die we nu naar De Bij verwijzen kunnen we straks ook naar De Bij blijven verwijzen."

