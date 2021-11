Maatregelen aangescherpt: QR-code vaker nodig, mondkapjesplicht keert terug

Het coronatoegangsbewijs is vanaf zaterdag 6 november verplicht voor de toegang tot doorstroomlocaties als musea, pretparken, kermis en braderie. Ook bezoekers van culturele verenigingen moeten een coronapas laten scannen. In de amateursport is het voor zowel volwassen sporters als publiek nodig om een coronapas te laten zien, net zoals voor buitenterrassen in de horeca.

Mondkapjes terug

De mondkapjesplicht gaat gelden in winkels, stations, in overheidsgebouwen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en de bibliotheek. Ook wordt de plicht uitgebreid voor contactberoepen, zoals kappers. In het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs is het verplicht een mondkapje te dragen als mensen door het schoolgebouw lopen.

Dringende adviezen

Naast de aangescherpte coronamaatregelen geeft het demissionaire kabinet weer een dringend advies om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast dringt het kabinet aan werknemers om minimaal de helft van de werktijd thuis te werken en drukte onderweg te mijden en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

Ook wil het kabinet kijken of het de coronapas "specifiek kan gebruiken in dorpen en steden" waar een kleiner deel van de mensen is geprikt, en waar het aantal ziekenhuisopnames hoog is. Dit soort maatregelen "gaat niet meteen in", maar worden dus wel voorbereid.

Werkgevers controleren

Demissionair minister Hugo de Jonge verwacht dat iedereen die ongevaccineerd is en nog geen corona heeft gehad, alsnog het virus krijg. "Daarvan zullen duizenden zo ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten." De piek van de najaarsgolf zal echter lager zijn dan die van vorig jaar. "De situatie is anders dan toen door de hoge vaccinatiegraad. Maar de piek is veel hoger dan we willen. Meer handen voor coronapatiënten betekent minder handen beschikbaar voor andere zorg."

Op korte termijn is daarom volgens De Jonge daarom gekozen om voor maatregelen die makkelijk te regelen zijn, omdat de wet ze toe staat. Maar hij kondigde verdergaande maatregelen aan, namelijk de mogelijkheid dat werkgevers om een coronatoegangsbewijs kunnen vragen op locaties waar bezoekers die ook al moeten laten zien, bijvoorbeeld in de horeca, bij evenementen en sport- en cultuuractiviteiten. "We werken aan een wetswijziging."

Ook voor werkgevers in andere sectoren wordt gekeken naar mogelijkheden om personeel naar coronatoegangsbewijzen te vragen. Vervolgens wil het kabinet ook uitzoeken of het mogelijk is om bewijzen te vragen in winkels (niet-essentiële detailhandel) en andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen.

Op 12 november bekijkt het demissionair kabinet of het mogelijk maken van zo'n werkgeverscheck doorgezet wordt.

Boosterprik

De Jonge kondigde ook de mogelijkheid voor een 'boosterprik' aan: een extra vaccinatie om beter beschermd te zijn tegen het coronavirus. "Uit voorzorg", zei de demissionair minister van Volksgezondheid. 80-plussers kunnen vanaf begin december een extra prik halen, in januari volgen 60- tot 80-jarigen. Samen met de zorgbranche wordt gekeken wanneer zorgpersoneel aan de beurt is, dat wil hij 'zo snel mogelijk'. "Voor iedereen die dat wil, ook 60-minners, is er een boosterprik nadat andere groepen aan de beurt zijn geweest. Vaccinatie is makkelijkste weg uit de crisis", aldus De Jonge.

