Klaas Smid opnieuw beëdigd als burgemeester van Noordenveld

Smid volgde in 2015 burgemeester Hans van der Laan op. Daarvoor kende Smid al een lange politieke carrière, die in 1990 begon als raadslid in Hoogeveen namens de PvdA. Later werd hij voor de gemeenten Hoogeveen en Ommen wethouder. Uiteindelijk werd hij uit 33 sollicitanten gekozen tot burgemeester in het Noordenveldse.

'Niet vanzelfsprekend'

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma nam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld als eerste het woord. Zij gaf aan dat het niet vanzelfsprekend is dat een gemeenteraad overgaat tot een herbenoeming van een burgemeester voor zes jaar. "Goed nieuws dat zowel de raad als de Koning het eens zijn met de herbenoeming."

"Met de huidige versnippering in de maatschappij, is het geen sinecure dat inwoners zich gehoord voelen", vervolgde Klijnsma, die verder wees op de 'vermenging van de boven- en de onderwereld'. Dat maakt het ambt van burgemeester volgens de Commissaris van de Koning extra lastig.

Smid belooft zijn functie de komende zes jaar naar eer en geweten te vervullen. (Rechten: RTV Drenthe / Mathijs Renkema)

Benaderbaar

Klijnsma ziet naar eigen zeggen al zes jaar hoe Smid voor 'zijn' inwoners staat. "Op het gebied van Mijnbouwschade en de gevangenis in Veenhuizen, zie ik de betrokkenheid."

Rikus Koopman wist namens de raad te vertellen dat Smid vooral heel 'benaderbaar' is. "Dat heeft er misschien mee te maken dat Klaas de enige échte Drentse burgemeester in de provincie is." Koopman schonk Smid namens de raad een glazen sculptuur.

Gestopt met roken

Daarna nam wethouder Henk Kosters het woord namens de wethouders in de raad. Hij gaf te kennen de formele en informele momenten met Smid zeer te kunnen waarderen. Dat ook de mindere kanten van Smid aan bod kwamen, was vooral aan hem te danken. Zo roemde hij Smid bepaald niet om zijn omgang met technologie en zijn oriënteringsvermogen.

Wél kreeg de zestiger complimenten voor het feit dat hij is gestopt met roken en begonnen is met fitness.

Voorbij gevlogen

Smid zelf gaf te kennen onder de indruk te zijn van de vele mooie woorden. "Ik ga met alle energie en enthousiasme de volgende bestuursperiode tegemoet", vertelde hij.

Smid zegt dat hij heeft moeten groeien in de rol van burgemeester. Daarin werd hij ondersteund door de organisatie van de gemeente Noordenveld, met in het bijzonder zijn ondersteunende team van het bestuurssecretariaat. "De afgelopen zes jaar zijn voorbij gevlogen. Ik zie uit naar de komende periode."