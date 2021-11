Werk- en celstraf voor pistolen en kogels in ouderlijk huis Hoogeveen

De man had pistolen en kogels in huis (Rechten: Pixabay/Mike Gunner)

Een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf; daartoe heeft de rechtbank een man uit Hoogeveen veroordeeld. In het huis van zijn ouders in Hoogeveen vond de politie in april 2019 twee pistolen, 26 kogelpatronen en twee busjes pepperspray. Ook is hij veroordeeld voor het stelen van een beveiligingscamera bij een autobedrijf.

De Hoogevener (27) is afgelopen zomer al veroordeeld tot 200 dagen celstraf (85 voorwaardelijk) vanwege het bezit van een wapen en munitie die hij bewaarde in een bedrijfspand aan de Industrieweg. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden opnieuw een deels voorwaardelijke celstraf tegen hem: vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

De rechtbank is milder voor de man, die op beide zittingen heeft verklaard dat hij bezig is zijn leven weer op de rit te krijgen, nadat hij meerdere keren is veroordeeld. Hij is lang alcohol- en drugsverslaafd geweest, maar wordt daar nu voor behandeld.

Angst voor een overval

De politie ontdekte de pistolen in het huis van zijn ouders in de wijk Venesluis in april 2019 na een anonieme tip. De Hoogevener verklaarde dat hij de wapens had geërfd van een oom en dat ze aanvankelijk ergens begraven lagen. Hij verstopte ze naar eigen zeggen juist een dag voor de politie-inval in het huis van zijn ouders, omdat de buren wat mensen hadden zien staan posten bij het huis.

De man zei dat hij vreesde dat ze overvallen zouden worden, iets wat zijn nog thuis wonende zusje al eens had meegemaakt. Hij verstopte de wapens in het huis om eventuele overvallers te kunnen afschrikken, legde hij uit. De pistolen lagen in een keukenkastje en in een kast in de kamer. Ook de kogels en de pepperspray werden daar gevonden.

Camera gestolen

In februari vorig jaar stal de man een beveiligingscamera uit een autobedrijf waar hij zelf klant is. De Hoogevener zei dat hij dronken was en wat rondreed met iemand anders. Via een openstaande deur kon hij gewoon naar binnen, zei hij. Hij was op beelden van de later verdwenen beveiligingscamera te zien. Die werden bewaard op een computer van de eigenaar.

Politieagenten herkenden hem op de beelden aan de tatoeage in zijn nek. Ook was te zien dat de man naar de camera reikte en dat het beeld daarna zwart werd. "Een onbezonnen actie", aldus de Hoogevener.

Lees ook: