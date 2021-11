Coronacheck voor amateursporters: 'Dit betekent een extra drempel'

Het demissionaire kabinet wil dat volwassen sporters en bezoekers een coronapas laten zien voor toegang tot de amateursport. Tot nu toe gold die verplichting alleen voor mensen op de sportaccommodaties die de kantine wilden bezoeken. "Op basis van wat ik nu weet is dit een extra belasting voor een sportvereniging", aldus Zijl.

Wel merkt ze daarbij op dat de precieze uitwerking van de maatregel door nationale sportkoepel NOC*NSF nog afgewacht moet worden. Dan wordt ook de impact van het besluit helder voor elke sport. "Die details moeten nog duidelijk worden."

Handhaving

Mocht het coronabewijs daadwerkelijk breder worden ingezet in de amateursport, dan ziet Zijl dat handhaving een probleem kan worden. "De vrijwilligers liggen al niet voor het oprapen, dat maakt het er niet makkelijker op." Daarbovenop komt dat sportverenigingen vanaf aanstaande zaterdag opgezadeld worden om het sporten en bezoek in goede banen te leiden. Zijl: "De druk wordt opgevoerd, verenigingen hebben niet veel tijd dit te organiseren." Volgens haar is er de mogelijkheid dat er straks 'moeilijke gesprekken' ontstaan omdat niet-gevaccineerden geweigerd moeten worden. "En dat zijn gesprekken die je niet graag voert."

Naast de twijfels bestaat er ook opluchting bij Zijl dat het beoefenen van sport niet 'op slot' gaat. Ook voor ongevaccineerden blijft het namelijk mogelijk om in teamverband te bewegen. Maar het liefst ziet de directeur van SportDrenthe dat de situatie van voor het coronavirus zo snel mogelijk terugkeert, waarbij een coronacheck ook niet meer nodig is voor de toegang tot de sportkantine. "Dat is de ideale situatie. Onbezorgd kunnen sporten en samen de nazit beleven, zonder besmet te raken."

ACV controleert het publiek, sportbonden ontstemd

Voor voetbalclub ACV staat in ieder geval vast dat de maatregel opgevolgd wordt voor het publiek. "Aan sommige dingen valt niet te ontkomen", aldus voorzitter Bert Huizing. "Dat is hetzelfde als een scheidsrechter fluit voor een overtreding." De club gaat ervan uit dat genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn voor de handhaving. Tijdens de wedstrijd in de KNVB Beker tegen MVV Maastricht moest de QR-code van 1.350 bezoekers ook gecontroleerd worden. "Dat ging zonder echte problemen", aldus Huizing.

Wel ziet Huizing nog een probleem ontstaan wanneer sporters gecontroleerd moeten worden. "Dat gaat problemen opleveren", aldus de voorzitter. "Veel sport kan niet worden uitgevoerd. We gaan ons beraden op hoe we dit gaan oplossen."

Landelijke voetbalbond KNVB roept de Tweede Kamer op sporten bij amateurs zonder coronabewijs mogelijk te maken, en Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) noemt de maatregel onuitvoerbaar. "Dit is een lockdown voor de sport", aldus voorzitter Ben van Olffen. Ook andere Nederlandse sportbonden nemen stelling tegen de nieuwe maatregelen van het kabinet. Hockeybond KNHB is teleurgesteld en ontstemd, volleybalbond Nevobo is bezorgd en zwembond KNZB betreurt de laatste ontwikkelingen ten zeerste.

Scepsis bij NOC*NSF

De nationale sportkoepel NOC*NSF is ook bezorgd over de aangekondigde maatregel. "We hebben grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en ook het nut van mogelijke maatregelen die de toegang tot sporten gaan beperken. Voor ongeveer tien miljoen mensen geldt dat ze wekelijks sporten, waarvan bijna de helft op een sportclub. Daarmee houden zij hun weerstand en gezondheid op peil. Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd in plaats van beperkt moeten worden."

