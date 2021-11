Werkgevers voor mogelijkheden QR-codecheck op werkvloer, FNV bang voor verdere tweedeling

Mogelijk mogen werkgevers hun werknemers later dit jaar om een coronatoegangsbewijs vragen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een wetswijziging. Vakbond FNV is fel tegen, werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord ziet de voordelen ervan, maar is tegen een plicht.

"De ondernemersorganisaties vinden het goed dat het kabinet de mogelijkheid gaat onderzoeken dat werkgevers - waar gewenst en nodig voor een veilige werkomgeving - medewerkers kunnen vragen naar een coronatestbewijs", klinkt het in een eerste reactie van VNO-NCW MKB Noord. "Een plicht voor werkgevers om dat te doen, gaat echter te ver en leidt tot nieuwe problemen in een tijd van krapte."

Werknemersvakbond FNV ziet überhaupt niets in een controle op de werkvloer en wijst erop dat er mogelijk grondrechten geschonden worden. "En wat is het gevolg als je naar huis wordt gestuurd, maar in jouw functie is thuiswerken niet mogelijk?", vraagt vicevoorzitter Kitty Jong zich af. "De tweedeling neemt hierdoor stevig toe. En je bevindt je al snel op een glijdende schaal waarin werkgevers ook andere vragen over je medische gegevens willen stellen in het kader van risico- en kostenbeheersing."

Vraagtekens

Werknemers en werkgevers zijn beide blij dat er geen extra beperkende sluitingstijden of lockdown is aangekondigd. De werkgevers zijn minder te spreken over het uitbreiden van de verplichte inzet van coronatoegangsbewijzen, zoals op terrassen en uiteindelijk mogelijk ook in niet-essentiële winkels. "Medewerkers van allerlei bedrijven staan straks bij de deur vervelende discussies met klanten te wachten. En waarom is opeens ook op het terras in de buitenlucht een coronatestbewijs nodig? Ook mogelijke uitbreiding naar de detailhandel en andere sectoren kan op weinig draagvlak rekenen."

VNO-NCW MKB Noord vreest dat klanten wegblijven als ze verplicht worden een QR-code te laten zien bij de deur en wil daarover met het kabinet in gesprek. Winkelbrancheorganisatie INretail gaat een stap verder en noemt een QR-codecheck aan de deur 'absurd en zinloos' en vreest voor discussies bij de ingang van winkels.

Die situaties gaan zich ook voordoen bij de horeca volgens Koninklijke Horeca Nederland. En het gaat ondernemers geld kosten. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal al gauw om tientallen miljoenen euro's aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen aan omzetderving. De organisatie wil dat er een compensatieregeling komt.

Thuiswerken

Volgens VNO-NCW MKB Noord is het aangepaste thuiswerkadvies (werk de helft van de tijd thuis) geen probleem omdat veel mensen nog steeds thuiswerken. FNV vindt ook dat het advies niet zoveel verandert. "Ook nu al werken veel mensen die niet op de werkvloer hoeven te zijn voor het grootste gedeelte thuis, zeker bij overheidsorganisaties en bij banken en verzekeraars", zegt vicevoorzitter De Jong.

