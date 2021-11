Vrees voor oplopende verkeersdruk door komst onderwijscampus Emmen

Vorige week werd bekend dat het Drenthe College en NHL Stenden samen met de gemeente onderzoek gaan doen naar gezamenlijke huisvesting op de Zorgcampus.

Dit is het voormalige terrein van zwembad Aquarena en Camping Emmen. De noordelijke helft van het 15 hectare grote gebied is gereserveerd voor uitbreiding van het aangrenzende Scheper Ziekenhuis.

Voor de zuidelijke helft is de onderwijscampus in beeld. Komend voorjaar wordt bekend of het voornemen planologisch en financieel haalbaar is. Het gaat in totaal om rond de 6000 studenten wat betreft de nieuwe huisvesting.

Nieuwe ontsluiting

Omwonenden werden vanavond uitgenodigd door alle initiatiefnemers om een indruk op te doen en vragen te stellen. Ongeveer veertig personen waren aanwezig. Vanuit de zaal kwamen er vooral vragen over de ontsluiting van het terrein en opmerkingen over toenemende verkeersdrukte.

Voor het campus was in een eerder stadium al een nieuwe ontsluiting bedacht vanaf de Boermarkeweg. De andere entree, de afslag via de Angelsloerdijk wordt afgesloten. Voor de bewoners van deze straat en wooncomplex De Statenhoek komt een nieuwe ontsluiting vanaf de Van Schaikweg.

Omwonende Henk Anholts is er niet gerust op. De Boermarkeweg raakt nu al met regelmaat verstopt door het verkeer. "De doorstroming loopt helemaal spaak als er 6000 studenten elke dag naar de campus gaan."

Geert Schutrups van EOP 't Centrum (belangenvereniging voor bewoners van de wijk) en buurtvereniging Oud Emmen deelt die zorgen. "Het wordt straks te druk. Voor de ontsluiting kom straks een rotonde of stoplicht, vermoed ik. Waarmee de huidige opstoppingen zich zullen verplaatsen."

Een luchtfoto van het beoogde terrein voor de nieuwe onderwijscampus. (Rechten: Gemeente Emmen)

Dicht op woningen

Mocht de Boermarkeweg volgens de eerdere plannen van de gemeente alsnog verbreed of verdubbeld worden, brengt dat weer andere kopzorgen met zich mee. Schutrups: "In dat geval komt het verkeer dichter bij onze huizen. Hier en daar zullen er zelfs enkele woningen moeten verdwijnen."

Volgens adjunct-directeur Mike Roozeboom van het Drenthe College is het niet zo dat alle studenten allemaal tegelijk of met de auto komen. "Ook kunnen we de verbinding met het Emmer station nader onder de loep nemen."

Ook waren er positieve geluiden. Een omwonende beschouwt het plan als een mooie opsteker, die Emmen op de kaart zet. Een ander ziet liever weer woningen op het terrein.

Alternatieven

Alternatieve scenario's liggen ook klaar als het onderwijscampus geen haalbare kaart blijkt. Het Drenthe College is in dat geval van plan om alsnog hun eerdere plan om nieuwbouw te plegen op de technieklocatie van hun campus.

In dat geval komt er een gebouw in de plaats van de zeven over Emmen verspreide en inmiddels verouderde locaties. Een deel van het gebouw van NHL Stenden begint ook op leeftijd te raken en dat vraagt op termijn ook aandacht, aldus locatiemanager Annette Verhoef.

Verder blijft het voormalige zwembadterrein ook in de toekomst interessant, ook als na onderzoek de onderwijscampus er wellicht niet in zit, aldus Verhoef. Het Scheper Ziekenhuis van de Treant Zorggroep hebben ook te maken met vraagstukken wat betreft zorg en innovatie, vertelt ze. Verhoef: "Wellicht dat we in dat geval samen met Treant het gesprek aangaan wat betreft een samenwerking op het terrein."