Nieuwe woonwijk PBH-terrein Zuidlaren moet vooral betaalbaar worden

Het eisenplan voor de nieuwe woonwijk op de achterzijde van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren is positief ontvangen door de gemeenteraad. Er waren wel een aantal kanttekeningen op het plan. De belangrijkste: er moeten vooral betaalbare woningen komen in de nieuwe wijk.

Enkele raadsleden opperde dat het 50/50 moest worden aan goedkope en dure woningen. Wethouder Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) was het hier niet mee eens. "Het plan duurt tien jaar, dus we moeten niet alles vooraf vastleggen. We moeten kijken naar de vraag die er op dat moment is en flexibel blijven. Dan moeten wij niet dit soort cijfers vast gaan leggen."

Dat flexibel blijven vonden enkele raadsleden lastig, zoals Edwin Hageman (VVD). "Als je het gaat opknippen, bent u dan niet bang dat het langer gaat duren. Dan komt er plan op plan wat besproken moet worden. Gaat het dan niet twintig jaar duren?" Kraaijenbrink blijft bij zijn standpunt en wil later bijsturen, maar benadrukt dat jongeren en starters hoog opgenomen zijn in het plan.

'Alle woonvormen moeten ruimte krijgen'

Naast de sociale huurwoningen, starterswoningen en huizen voor senioren, is er ruimte voor alle soorten woonvormen. Kraaijenbrink: "Wij willen dat alle soorten woonvormen een ruimte kunnen krijgen in Laarhoven. In het plan staat ook dat het een gemêleerde woonwijk moet worden. Dat kunnen naast koop- en huurwoningen ook tiny houses zijn of hofjes, als daar in de gemeente Tynaarlo vraag naar is"

Omdat de woonwijk in het Hunzelandschap komt te liggen, willen de architecten het groene karakter van de regio zo veel mogelijk behouden. Ook daar is de gemeenteraad het over eens. De wijk moet het groene Karakter behouden. VVD Tynaarlo 'hoopt dat de verhuiswagens snel voor komen rijden', maar dat zal nog even duren. Naar verwachting start de bouw in het begin van 2024.

