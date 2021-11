Driekwart landbouwvoertuigen in Drenthe geregistreerd

Er zijn de laatste maand relatief veel trekkers en andere landbouwvoertuigen geregistreerd bij de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat is per 1 januari verplicht. Ruim driekwart van de landbouwvoertuigen in Drenthe is geregistreerd.

Alleen in Limburg en Gelderland ligt het percentage registraties hoger. Na 1 januari kunnen trekkers en andere landbouwvoertuigen nog wel geregistreerd worden, maar alleen na een keuring die minimaal 140 euro kost. Nu kost een online registratie 18 euro.

In Drenthe zijn 29.405 van de 38.000 voertuigen geregistreerd, wat uitkomt op 77 procent. In heel Nederland ligt het percentage op 66 procent. De RDW heeft een schatting gemaakt van het aantal voertuigen dat er zijn in een provincie. Naast trekkers tellen ook rijdende werktuigen (MMBS) en getrokken materieel mee.

Registratie voor Duitsland

Na 1 januari 2022 hebben landbouwvoertuigen de registratie nodig om de weg op te mogen. Ongeregistreerde voertuigen mogen nog wel op eigen terrein gebruikt worden. De RDW ziet vooral dat nog niet alle MMBS'en zijn geregistreerd.

Er is geen duidelijke reden waarom in Drenthe al zoveel is geregistreerd en andere provincies achterblijven. "Een goede verklaring voor de provinciale verschillen hebben we niet", zegt Rob van Dokkumburg van de RDW. "In Drenthe zou mee kunnen spelen dat veel trekkers al een GV-kenteken hadden. Dat is nodig om in Duitsland te mogen rijden. De eigenaren zijn dan al bekend met het fenomeen registratie en weten de RDW te vinden."