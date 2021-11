Wethouder krijgt meer tijd, Tynaarlo stemt nog niet over teruggeven luchthavenaandelen

De gemeente Tynaarlo wil de overgenomen aandelen van de gemeente Assen in Groningen Airport Eelde (GAE) teruggeven aan de luchthaven. Daar werd vanavond over gestemd in de gemeenteraad van Tynaarlo. Het merendeel van de raad is het eens met het college van burgermeesters en wethouders, maar definitief is het nog niet.

In het besluit stonden drie punten. Over twee van de drie punten was een merendeel van de raad het eens: het behouden van de eigen 4 procent aandelen en het teruggegeven van de 10 procent aan GAE. Over het derde punt was er veel onduidelijkheid. Willem van der Meij (GroenLinks) vond het punt verwarrend. "Er staat dat wij interesse moeten tonen in het behouden van de 10 procent aandelen van Assen, terwijl deze aandelen van ons zijn. Als wij besluiten om ze niet terug te geven, dan behouden wij ze."

Opnieuw op de agenda

Van der Meij kreeg bijval van onder andere de VVD en Leefbaar Tynaarlo. Ook zij vonden dat het punt niet juist geformuleerd was. Zij kregen bijval van burgermeester Marcel Thijsen. Er is op het moment niet gekozen om het punt uit het besluit te schrappen, hoewel de VVD daar wel voor was. Thijsen geeft wethouder Hanneke Wiersema (CDA) de tijd om de kwestie opnieuw op te schrijven.

Hierdoor kon er geen stemming plaatsvinden tijdens de raad. Het punt komt dan ook opnieuw op de agenda. Dit is dan al de zesde keer dat dit punt besproken moet worden.

De gemeente Tynaarlo hoopte met het overnemen te voorkomen dat de aandelen in handen van de private aandeelhouder FB Oranjewoud zou vallen. Wanneer de aandelen weer terugkomen bij de luchthaven, betekent het niet dat de aandelen verdwijnen. Aandeelhouders kunnen vragen of ze weer beschikbaar worden om vervolgens toch over te nemen.

