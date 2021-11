Zendertje onder de schubben van vissen in het Groote Diep

Er gaat een beetje elektriciteit door het water van het Groote Diep, vlakbij Lieveren: het zorgt ervoor dat vissen boven komen drijven en ze makkelijk opgeschept kunnen worden. Het is voor een goed doel: erachter komen hoe het met de dieren gaat en welke bescherming de vissen eventueel nodig hebben. Ze worden tijdelijk verdoofd en kunnen onderzocht worden. Sportvisserij Nederland meet en weegt ze, en brengt de vissen op naam. Dit doen ze zo snel mogelijk, zodat de vissen niet langer dan nodig uit de beek zijn.

Inzicht in de migratie

"Omdat de vissen nu toch worden gevangen en gemeten, gaan we de vissen voorzien van een zendertje, een zogenaamde 'Pit-tag', een beetje hetzelfde idee als een hond chippen", zegt Roy van Hezel, ecologisch medewerker van waterschap Noorderzijlvest. Robin Blokhuijzen van Visadvies 'schiet' de zendertjes in de vissen. "Je ziet bij de vis nog een heel klein plekje na het chippen. Dat is na twee dagen helemaal weg, dan heeft ie nergens last meer van."

Van Hezel: "Als de vissen met een zendertje door het poortje met een antenne zwemmen, dan weten we welke vis dit is. Op deze manier krijgen we inzicht in de migratie door ons gebied, en of er nog knelpunten zijn. Antennes staan bij vispassages, waarbij we dan ook direct weten of de vispassage goed functioneert."

Passage blijkt obstakel

Bij het Peizerdiep hebben gezenderde vissen al voor een belangrijk inzicht gezorgd: de vispassage die er in de jaren negentig van de vorige eeuw is aangelegd, blijkt niet goed te werken. "Het bestaat uit trapjes, en die zijn net te hoog voor kleine vissen om tegenop te zwemmen", legt Van Hezel uit. Een enkele grotere vis lukt het wel om eroverheen te zwemmen, maar voor alle andere vissen is de passage een te grote hindernis. "Daarom hebben we om deze vispassage een nieuwe vispassage aangelegd, die uit kleine trapjes bestaat."

