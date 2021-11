Grote pakkettenactie in Midden-Drenthe voor mantelzorgers

Op woensdag 10 november gaat Contactpunt Mantelzorg 460 pakketten rondbrengen in de gemeente Midden-Drenthe aan alle mantelzorgers die het in zijn database heeft. Een bijzondere actie, alles om mantelzorgers even te ontlasten.

In het pakket zitten bloembollen, verwendingetjes en levensmiddelen. Alles met behulp van sponsoren. Hulpbehoevenden kunnen daarnaast voor hun mantelzorgers bij de gemeente een cheque van 200 euro aanvragen die ze vrij mogen besteden.

Ingrijpend

José Post van Stichting Contactpunt Mantelzorg vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de mantelzorgers. De stichting heeft nu 460 mensen in beeld, maar buiten beeld zijn er waarschijnlijk nog meer.

"Mantelzorgers schelen de maatschappij miljarden in zorgkosten, omdat mensen langer thuis kunnen blijven worden, maar voor sommige mensen is het wel heel ingrijpend. Daar mag best een schouderklopje voor komen. Normaal organiseren we altijd workshops en andere activiteiten, vanwege corona hebben we dat dit jaar niet aangedurfd. Daarom de pakketten, volgens mij zijn we daar vrij uniek in."

Jonge mantelzorgers

De zorg voor iemand op dragen kan volgens Post een behoorlijke stempel op iemands leven drukken. Post: "We hebben nu ook kinderen van zeven jaar in ons bestand staan, dat is best schrijnend. Daar willen we activiteiten voor organiseren, naar het ponypark of naar een voetbalwedstrijd zodat we ook hun kunnen ontlasten."

Reiskosten

Maar ook als het gaat om alleen al reiskosten bijvoorbeeld kan een bijdrage ontzettend helpen, legt Post uit. "Ik ken bijvoorbeeld een man uit Amsterdam die twee dagen in de week op en neer reist naar Drenthe om de zorg voor zijn vader op zich te nemen. Dat doet hij met behulp van buren en vrienden in de buurt, omdat de man iedere dag zorg nodig heeft. Dan mag daar best iets tegenover staan."

Gemeente helpt actief mee

De stichting kan rekenen op steun van de gemeente. Niet alleen draagt wethouder Dennis Bouwman zelf zijn steentje bij, "Toen bleek dat er steeds meer mantelzorgers in beeld kwamen heeft de wethouder de subsidie verdriedubbeld. Nog voordat we er zelf om hoefden te vragen. We zijn erg blij met de gemeente. We horen wel eens verhalen waar dat anders gaat."

Aanvragen bij de gemeente kunnen nog steeds worden gedaan. Post hoopt dat meer mantelzorgers zich gaan melden of gemeld worden zodat ook zij een beloning ontvangen.

