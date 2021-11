WZA: 'Nieuwe maatregelen niet genoeg, maar probleem in ziekenhuis is breder dan corona'

Volgens Van der Wijk neemt het aantal besmettingen snel toe en wordt de druk op de zorg ook steeds zwaarder. "Daar is gewoon iets extra's voor nodig." Toch komt de druk op de zorg niet alleen door de hoeveelheid coronapatiënten. "We moeten goed kijken naar de omvang van het probleem", legt hij uit. "Want het wordt wel aan corona gekoppeld, maar het is eigenlijk meer een capaciteitsvraagstuk."

De capaciteit in de ziekenhuizen komt door veel meer onder druk te staan, zegt Van der Wijk. "Dat heeft ook te maken met griep en toenemende drukte op de spoedeisende hulp." Het advies van het kabinet om weer zoveel mogelijk thuis te werken juicht hij dan ook toe. "Als je thuis werkt is de kans op een coronabesmetting, griep of ongelukken kleiner."

'Te vroeg terug naar normaal'

Dat de mondkapjesplicht in veel sectoren weer terugkeert en ook het advies om anderhalve meter afstand te houden weer geldt, verbaast Van der Wijk niet. "Ik denk dat we te vroeg (eind september, red.) terug zijn gegaan naar 'normaal'." Volgens Van der Wijk zag iedereen in de zorg een stijging van het aantal besmettingen wel aankomen. "Ook wisten we dat we te maken zouden krijgen met forse griep."

Ondertussen zit het ziekenhuis in Assen met de handen in het haar om de bezettingsproblemen op te lossen. "Maar dat kunnen we niet op korte termijn", weet de bestuursvoorzitter. "Vanaf het begin van de crisis zijn we al maximaal aan het opleiden, maar die mensen moeten ook allemaal weer begeleid worden."

Ziekteverzuim twee keer zo hoog

Ook is het ziekteverzuim met zo'n 8 tot 10 procent hoog. "Dat is twee keer zo hoog als normaal. We zitten nu aan de grens van wat we kunnen." Toch maken alle ziekenhuizen in Noord-Nederland al wel plannen om bijvoorbeeld geplande operaties uit te stellen. "Als we de coronazorg moeten opschalen, is de consequentie dat andere zorg juist wordt afgeschaald."

Het kabinet maakte gisteren verder bekend dat het een wetswijziging voorbereidt om zorginstellingen de bevoegdheid te geven om - onder voorwaarden - aan personeel en bezoekers een coronatoegangsbewijs te vragen. Het Outbreak Management Team ziet niets in het verplicht stellen van zo'n bewijs. Dat geldt ook voor Paul van der Wijk. "We gaan daar nog met deskundigen naar kijken, maar op voorhand zou ik zeggen dat wij dat niet gaan toepassen. Juist omdat we achter de voordeur al alle mogelijke maatregelen nemen om patiënten te beschermen en ons personeel veilig te kunnen laten werken."

