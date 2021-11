Praot Drents Met Mij met schoenenkoning Jan Schutrups

'De schoenenkeuning van Exel' zo noemt Renate Snoeijing haar tiende gast: Jan Schutrups. De ondernemer is opgegroeid in de schoenenzaak van zijn ouders, maar de passie voor het vak kwam pas later: "Eigenlijk had ik der een hekel an dat ons pap en mam altied aan het wark waren."

Na verschillende baantjes wilde hij toch wel in de winkel werken. "Niet overal had ik een hekel aan. Wat ik leuk vond was het onderhandelen met fabrikanten, maar ons pa ging de kant van steunzolen op. Nou, dat vond ik niet hip en sexy toen ik 18 was."

Drents breekt het ijs

De Drentse taal is belangrijk in Jans leven en in de winkel: 'Vrogger al dacht ik in het Drents en als ik Nederlands mus praoten, dan kun ik niet goed uut mien woorden kommen. As ik nou een lezing geef, begun ik in het Nederlands en eindig vaok in het Drents. In de winkel vinden veural oldere mensen het fijn as je Drents spreekt. Het breekt het ies. En we bennen ook echt Drents en schaomen ons daor niet veur."

Badkamermoord

Jan heeft nog iets interessants op zijn cv staan: hij is forensisch podoloog. "Bij de badkamermoord in Veendam in 2002 hadden ze een schoen gevonden met een bepaalde afdruk. Een rechercheur vreug mij of ik dat wol onderzoeken en of ik de verdachte wol zien. Van mien pa heb ik leerd om nooit 'nee' te zeggen."

Jan mag een voetafdruk maken van de verdachte en daar rolt een goede verklaring uit. Af en toe wordt hij nog gevraagd om iets te onderzoeken: "Het is net zo'n soort CSI. Gooien ze wat rommel over het tapijt en dan wordt der iets opgelicht. Met die afdrukken kommen ze bij mij en dan moet ik aangeven of ze verdacht kunnen wezen of niet."

Pensioen

Of Jan aan pensioen denkt nu zijn dochters ook in de zaak zitten? "Mien leven is mien wark. Om nou te gaon schoffelen of gresmaaien, daor ben ik het type niet veur. Dan zuuk ik wel wat op wat der met te maken hef."

Praot Drents Met Mij - Jan Schutrups

