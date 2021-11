Gebouwen in groen licht gezet vanwege zoektocht naar pleegouders

Landelijk zijn er 850 pleeggezinnen nodig om kinderen een veilig en stabiel thuis te bieden. In Drenthe wordt voor veertig kinderen een pleeggezin gezocht, voor deeltijd, kortdurend of voor langere tijd.

'Het zit in mijn genen'

Margriet Haveman uit Assen is samen met haar man al 25 jaar pleegouder. Ze bieden crisispleegzorg. Soms voor een korte periode, soms voor veel langer. Inmiddels hebben ze aan zeventien kinderen crisisopvang geboden en ze zien opgroeien in hun huis. "Al vanaf heel jonge leeftijd zit het in mijn genen. Je zet je hart en je huis open, dat is wat we doen. Maar ook ik ben na elk telefoontje gespannen: een nieuw pleegkind in je gezin brengt even onbalans. Maar zodra je dat weet, dat ook accepteert, is het goed."

Demian van 12 en Ksenya van 13 jaar wonen nu bij Haveman in huis. Demian al sinds hij 1,5 jaar oud was. De band met Christa de Lange, zijn biologische moeder, is goed. Ze komt regelmatig langs bij het pleeggezin of ze haalt Demian op van school. "Ik ben blij dat mijn kind bij Margriet en haar man terecht kan, want ik krijg er een gelukkig kind voor terug. En dat is wat ik, ondanks onze moeilijke omstandigheden, hem zo toewens."

Haveman vult aan: "Het is niet niks dat je iemand van wie je heel veel houdt, niet zelf kan opvoeden. Maar we doen dit samen, dat is onze passie. Biologische ouders hebben een belangrijke plek in ons gezin, misschien wel de belangrijkste. Demian is gelukkig met de situatie, hij heeft niet het gevoel dat hij hoeft te kiezen tussen zijn biologische moeder en zijn pleegouders."

Pleegmoeder Magriet met pleegkinderen Ksenya en Demian en de biologische moeder van Demian (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Maatwerk

Elk jaar organiseert Jeugdzorg Nederland de Week van de Pleegzorg. En dat werpt z'n vruchten af, want sinds 2018 zijn er landelijk acht procent meer pleeggezinnen bij gekomen. "Maar er zullen altijd nieuwe ouders nodig zijn", zegt Marchien Timmer van Yorneo. "Het liefst hebben we dat zoveel mogelijk gezinnen zich aanmelden als pleeggezin, zodat we de kinderen maatwerk kunnen bieden. Uiteindelijk zoeken we een gezin voor een kind, niet een kind voor een gezin. Het moet een match zijn, want uiteindelijk staat de ontwikkeling van het kind centraal."

Pleegmoeder Haveman benadrukt: "Iedereen heeft wel een plekje voor een ander kind. Natuurlijk is het geven van pleegzorg spannend, maar denk er eens over na. Er zijn zoveel kinderen in Nederland die geen echt thuis hebben. Natuurlijk, je moet dingen geven en er ook wel eens dingen voor laten, maar je krijgt er zoveel voor terug. Dat wordt weleens vergeten."

Pleeggezinnen inspireren anderen

Samen met het Leger des Heils, William Schrikker Gezinsvormen, Stichting Pleegwijzer en gemeenten zet Yorneo deze week pleegouders in het zonnetje. "Want zij inspireren gezinnen die twijfelen over het pleegouderschap. Dat is voor ons heel waardevol en daarnaast noodzakelijk", besluit Timmer.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd,- en opvoedhulp-organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland. Meer informatie is te vinden op www.pleegzorgdrenthe.nl