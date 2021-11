Vijf dode schapen bij Dwingeloo: nog onduidelijk of wolf dader is

Het is nog niet duidelijk wie de schapen heeft aangevallen. Was het een wolf, of toch een hond of vos? DNA-onderzoek moet dat nog uitwijzen, laat BIJ12 weten. Dat is het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenschade regelt. Als uit dat onderzoek inderdaad blijkt dat het om een wolf gaat, krijgt de schapenhouder een financiële vergoeding.

Wolven doden schapen meestal via een beet bij de keel. Het speeksel dat daarbij wordt achtergelaten wordt gebruikt voor het DNA-onderzoek. Na een beet moet een zogeheten taxateur bij een vermoeden van een wolf binnen 24 uur een monster afnemen. Dat wordt daarna opgestuurd naar de Wageningen Universiteit, waar eens per maand alle DNA-monsters worden onderzocht.

Meer aanvallen in de regio

Twee weken geleden werden in de gemeente Westerveld ook al schapen aangevallen. Twee schapen werden tussen Diever en Wapse doodgebeten, een paar andere hadden bijtwonden in de nek. De schapenhouder weet vrijwel zeker dat het om een wolf gaat, maar ook daar is nog geen definitief uitsluitsel over.

Lees ook: