Zoek het uit!: Wat is duurder, cremeren of begraven?

Maar wat kost nou het meest? Hoe ben je het voordeligst uit in de laatste uitgave die je ooit zult doen? Dat vraagt Bart de Jong zich af. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

In de stemronde van oktober kreeg deze vraag 74 procent van de stemmen, dus doken wij de uitvaartwereld in om uit te zoeken wat zoiets nou eigenlijk kost.

Een uitvaart kun je zo duur maken als je zelf wil. Dat hangt natuurlijk van veel dingen af. Wil je een simpele kist of juist een luxere uitvoering, is er livemuziek bij en moet er eten opgediend worden? Of ga je voor de koffie met een plakje cake en een cd'tje? Omdat je op die manier moeilijk kan berekenen wat duurder is - cremeren of begraven - gaan we ons richten op de gemiddelde kosten.

Kizi, een onafhankelijk instituut dat prijzen van verschillende aanbieders vergelijkt, heeft uitgezocht wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn in 2021. Uit deze cijfers blijkt dat een uitvaart gemiddeld 8.000 euro kost.

Waar bestaan uitvaartkosten uit?

De basiskosten van een begrafenis bestaan uit de diensten van de begrafenisondernemer, de laatste verzorging van de overledene, het opbaren van de overledene, de kist en het rouwvervoer. De basiskosten voor een uitvaart bedragen gemiddeld 2.000 tot 3.000 euro.

Gemiddelde basiskosten van een uitvaart in 2021 (bron: overstappen.nl):

Onderdeel begrafenis: Gemiddelde kosten 2021: Diensten van de begrafenisondernemer 1.500 Het opbaren van de overledene in een uitvaartcentrum 570 Opbaren van de overledene (thuis) 480 Standaard kist 500 Laatste vervoer overledene / Volgauto's (per stuk) 235 Vervoer naar het uitvaartcentrum of woonhuis 205 Verzorging van de overledene 180

Extra kosten uitvaart

De extra kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren. Wanneer je bijvoorbeeld meer dan alleen koffie, thee en cake geserveerd wilt hebben dan kun je kiezen voor een luxe catering. De kosten van een begrafenis zullen ook hoger uitvallen als de uitvaart in het weekend is.

Gemiddelde extra kosten uitvaart in 2021 (bron: overstappen.nl)

Extra onderdeel begrafenis Gemiddelde kosten 2021 Luxe kist 5.000 Massief eiken kist 900 Rouwadvertentie in een landelijk dagblad 1.500 Rouwadvertentie in een regionaal dagblad 800 Luxe catering 625 Standaard catering 425 Rouwkaarten en bedankkaarten (100 stuks) 250 Dragers (4 personen) 345 Toeslagen avond- of weekend werkzaamheden 170 Rouwbloemstuk 100 Gebruik condoleanceregister 37 Kerkhuur 450

Wat is duurder, een begrafenis of een crematie?

"In 2021 betaal je gemiddeld tussen de tussen de 7.000 en 10.000 euro voor een begrafenis. Hoe hoog de kosten precies zijn, is afhankelijk van je persoonlijke wensen. Een begrafenis is vaak duurder dan een crematie, een crematie kost gemiddeld namelijk 3.000 euro", zo meldt Kizi.

Een begrafenis kost vaak meer dan een crematie, vanwege de kosten van de kist en het aantal dragers. Bij een begrafenis kiezen mensen vaak voor een luxer uitgevoerde kist dan bij een crematie.

Daarnaast zijn er bij een begrafenis minimaal vier dragers nodig. Zij dragen de kist bij een eventuele kerkdienst naar binnen en ze dragen de kist ook naar de begraafplaats. Er kan voor een standaard kist, een massiefeiken kist of een luxe kist gekozen worden. Ook de grafkosten maken een begrafenis duurder dan een crematie.

Wat zijn de grafkosten?

De grafkosten bedragen gemiddeld 3.200 euro in Nederland, maar kunnen per begraafplaats, gemeente en provincie sterk verschillen. Voor de huur van een particulier graf voor een periode van 20 jaar betaal je gemiddeld 2.100 euro. Dit bedrag geldt niet voor elke gemeente en soms kunnen de kosten oplopen tot 7.000 euro.

Onder grafkosten vallen de kosten die je betaalt voor het begraven en de rechten om een graf te huren op een begraafplaats. Grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode. Dit betekent dat je de grafrechten na een bepaalde periode zult moeten verlengen als je het graf wil behouden.

Gemiddelde grafkosten bij begrafenis in 2021 (bron: overstappen.nl)

Grafkosten Gemiddelde kosten 2021 Grafsteen (afhankelijk van het materiaal) 2.200 Grafrechten 850 Graf delven 282

Wil je weten hoe hoog de grafkosten zijn in Drenthe in vergelijking met andere provincies? Op de kaart hier onder zie je de grafkosten per provincie in 2020 en 2021.

Wat kost een natuurbegrafenis?

Een natuurbegrafenis verdient een extra stukje tekst in dit verhaal. Over het algemeen is begraven worden op een natuurbegraafplaats, waarvan we er een aantal hebben in Drenthe, goedkoper dan een 'normale' begrafenis.

Een natuurbegrafenis kost ongeveer 4.000 euro. Als je voor een natuurbegrafenis kiest dan draag je bij aan het in stand houden van het natuurgebied. Je hoeft bij een natuurgraf geen grafmonument te kopen en te onderhouden, omdat een natuurgraf langzaam in de natuur opgaat.

Daarnaast belast je nabestaanden niet met het verlengen van de grafrechten, omdat er bij natuurbegrafenissen meestal een eeuwigdurend grafrecht geldt. Deze graven worden dus ook niet geruimd na verloop van tijd.

