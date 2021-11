Gevangenismuseum krijgt tekening van opvoedkamp Veldzicht uit 1919

Nou ja, nieuw? De tekening dateert uit 1919. "Ze is nu niet in topconditie", lacht Dijk. "Ze is sober aangetroffen", zegt ze over de tekening.

Het gaat om een tekening van Pieter Beunder, hij is zo'n 75 jaar geleden overleden. Beunder was docent in het voormalige rijksopvoedingsgesticht Veldzicht, net over de Drentse grens in Balkbrug. "Aan de hand van de initialen op de tekening is gekeken wie er toen werkte bij Veldzicht."

Watersporen

De tekening is 1,40 meter bij 0,92 meter groot en 2 centimeter dik. Maar het is dus niet meer in de beste staat. Er zijn bijvoorbeeld watersporen gevonden. "Het gaat om dun papier. We bewaren de tekening zoals die nu is. Ze wordt in ieder geval niet slechter, mede door de klimaatkamer waar we dit kunnen opslaan. Als we deze tekening gaan tentoonstellen gaat ze nog wel naar een papierrestaurator."

Geschiedenis

De tekening an sich is nog prima. "Ze geeft een mooie illustratie van hoe het toen was. Het geeft een echt tijdsbeeld." De tekening past prima in de collectie van het Gevangenismuseum, vindt Dijk. "Het is een aanvulling op onze collectie over de geschiedenis van Veldzicht." Veldzicht komt voort uit de kolonie De Ommerschans, een gebied tussen de plaatsen Witharen en Balkbrug.

In de zomer van 1894 werd Veldzicht in gebruik genomen als rijksopvoedingsgesticht voor jongens en was het onderdeel van het ministerie van Justitie. In 1930 werd het opgeheven. Drie jaar later werd er een andere functie voor gevonden: het werd het eerste 'rijksasiel voor psychopaten'. Sinds 2016 is Veldzicht in Balkbrug het Centrum voor Transculturele Psychiatrie. Het biedt onder meer psychiatrische hulp aan mensen met een niet-westerse achtergrond.

Boekpresentatie

Komende vrijdag krijgt het Gevangenismuseum de tekening, samen met een aantal andere archiefstukken. De twee meest bijzondere stukken zijn volgens Dijk de tekening en een fotoalbum, met foto's uit de periode rond 1910. De overhandiging is samen met de boekpresentatie van Schoffies in Salland, geschreven door Jasmijn Vervloet. Ze neemt in het boek een duik in de geschiedenis van rijksopvoedingsgesticht Veldzicht in voormalig onvrije Kolonie De Ommerschans.