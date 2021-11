Meppel gaat harder optreden tegen de RUD Drenthe

Meppel is klaar met de alsmaar oplopende kosten van de milieudienst RUD Drenthe. Jaarlijks vallen de kosten van de provinciale milieudienst hoger uit dan begroot, waarna bij de gemeenten aangeklopt wordt voor extra geld. "Wat Meppel betreft is het nu klaar", zegt CDA-raadslid Jan van der Woerdt uit Meppel.

"De afgelopen jaren is er veel mis gegaan bij de milieudienst", vertelt Van der Woerdt. "Er zijn wel verbeteringen, maar dat gaat met heel kleine stapjes. De elektronische systemen zijn nog niet op orde, het ziekteverzuim is erg hoog en de begroting is niet sluitend. Daardoor moet er elk jaar extra geld bij vanuit de gemeente. Nu al vijf jaar op rij", vertelt het raadslid.

"Wat Meppel betreft is het nu klaar. Genoeg is genoeg", verscherpt Van der Woerdt. Hij krijgt daarbij steun van bijna alle politieke partijen in Meppel. "Verdere verhoging van de bijdrage van de gemeente Meppel aan de RUD is niet langer acceptabel. We verwachten dat de RUD zich bewust is van dat feit. Het is voor ons ieder jaar een uitdaging om de begroting sluitende te krijgen. Als de RUD dan elk jaar duurder wordt, wordt het voor ons steeds lastiger."

Te stoer

Wethouder Ten Hulscher is blij met de woorden van Van der Woerdt. "Ik begrijp het gevoel dat er telkens lokaal geld bij de regionale samenwerking moet", zegt de wethouder. Ten Hulscher weet echter ook dat Meppel maar één van de deelnemende partijen is. "De aanscherping van de heer Van der Woerdt helpt mij wel om in het bestuur dit punt te maken. Een meerderheid van de gemeenteraad in Meppel wil dit, nu moeten we ook bij de deelnemers van de RUD een meerderheid krijgen."

Het is alleen de VVD in Meppel die de aanscherping van Van der Woerdt niet steunt. De partij vindt de woorden 'te stoer'. "Dat is hun een inschatting", aldus Van der Woerdt. "Wij willen gewoon echt een duidelijk signaal. Soms moet je duidelijk zijn en de wethouder geeft nu ook aan dit duidelijke signaal hem helpt."

Biomassacentrale

De RUD Drenthe werd in 2013 opgericht. Het is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en - handhaving, bedoelt om gemeenten en de provincie Drenthe werk uit handen te nemen. Als alle gemeenten dat op eigen houtje doen, is het minder efficiënt en duurder.

Een voorbeeld van het werk van de RUD is het onderzoek naar de biomassacentrale in Meppel. Inwoners van de wijk Nieuwveense Landen ervaren rook-, stank- en geluidsoverlast van de centrale. Op verzoek van de gemeente voerde de RUD toen een onderzoek uit. "Daar hebben ze prima werk gedaan. Het product van de RUD is goed en we zien ook dat de organisatie stappen maakt", besluit Van der Woerdt.

