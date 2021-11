Bedrijf uit Meppel is leverancier voor De Grote Kleine Treinencompetitie: 'Alles wat je ziet, komt van ons'

Het lijkt wel alsof het Nederlands elftal een voetbalwedstrijd speelt tijdens een Europees kampioenschap. Zo omschrijft Rob de Kleine, directeur van De Kleine Benelux, hoe het er onlangs op een woensdagavond aan toeging in eetcafé De Beurs in Meppel.

Maar nee, voetbal staat die avond niet op de schermen in het café. De bediening heeft het tv-programma De Grote Kleine Treinencompetitie van Omroep Max opgezet. Want er zitten een paar speciale gasten aan tafel. Onder wie Rob de Kleine. Zijn bedrijf De Kleine Benelux is gevestigd in Meppel. "Alles wat je bij dat programma ziet, komt van ons vandaan."

De Kleine Benelux is de importeur voor de gehele Benelux als het gaat om miniaturen. Het bedrijf levert van alles op het gebied van miniaturen aan meer dan honderd winkels. En dus ook de Grote Kleine Treinencompetitie. In het tv-programma, gepresenteerd door André van Duin, gaat Omroep Max op zoek naar de beste modeltreinbouwer van Nederland. Iedere aflevering strijden de modeltreinbouwers in teams tegen elkaar en elke aflevering valt er een team af.

Vanavond om 19.30 uur is de vierde uitzending. De drie overgebleven teams krijgen de opdracht om een baan te maken in het thema 'Hollandse Glorie'. Een Hollandse ontbijttafel, de Tilburgse kermis en een polderlandschap komen voorbij. Acteur, journalist en treinfanaat Paul Haenen is gastjurylid. "Er is ons wel gevraagd of wij ook iemand hebben die kan of wil jureren. Dat leek ons niet zo'n goed idee. Wij zijn bevooroordeeld. Iemand geef je een 8, en een ander een 6. Je doet altijd iemand pijn. Wij blijven daar liever vrij van."

Miljoenenpubliek

"We wisten vooraf niet hoe groot het zou worden. Trekt het 20.000 kijkers, een paar honderdduizend of anderhalf miljoen? Niemand wist het", vertelt De Kleine. De eerste afleveringen zijn het er iets meer geworden: twee miljoen en meer. Alleen het achtuurjournaal doet het op de woensdagavond beter. "André van Duin doet het geweldig. Hij heeft er echt gevoel voor. Ik betwijfel of zonder hem de helft van de kijkcijfers wordt behaald", complimenteert hij de presentator.

Vol trots zet De Kleine dan ook iedere woensdagavond zijn televisie aan. "Voorheen zag ik weleens interviews op televisie over nieuwe programma's, waarbij het al snel ging over kijkcijfers. Is dat nu echt nodig, dacht ik. Maar ik zit nu zelf iedere donderdagochtend meteen op te zoeken hoe de kijkcijfers waren", lacht hij. "Je stapt een heel andere wereld in."

Laatst ging de televisie thuis niet aan, maar in eetcafé De Beurs. Een vertegenwoordiger van Märklin - een grote Duitse modeltreinfabrikant - kwam langs het bedrijf in Meppel. Op woensdagavond. "Dan moeten we wel die show even kijken. Maar we moeten ook een hapje eten." Dus gaat de iPad mee naar het eetcafé om tijdens het eten de aflevering te bekijken. Het verloopt iets anders. De kroegbaas heeft door wat ze aan het kijken zijn en zet twee televisieschermen in het café aan. Plots zit heel het café naar De Grote Kleine Treinencompetitie te kijken.

Kostenpost

Het is wel een dure 'opdracht' voor De Kleine Benelux. De Kleine schat zo in dat het zijn bedrijf tussen de 60.000 à 70.000 euro heeft gekost - en een heleboel tijd. "Krijgen we dit terug? Geen idee." Hij ligt er ook niet wakker van. "Hoeveel moet je neerleggen voor een reclamespotje bij een programma met twee miljoen kijkers?" Al is bij het grote publiek niet duidelijk dat het Meppeler bedrijf achter de spullen zit.

"Het is de publieke omroep. We mogen er commercieel niets mee doen." En dus zie je bijvoorbeeld geen logo's van het bedrijf tijdens de uitzending. "Op de aftiteling zie je alleen kort voorbijkomen: 'met dank aan De Kleine Benelux'."

Dat mag de pret niet drukken, zegt De Kleine. Het levert hem een compleet nieuwe ervaring op én een heel leuk verhaal, zoals hij het zelf beschrijft. En er is nog iets wat meespeelt. "We doen dit voor de hele branche. Dan kopen mensen maar spullen bij een concurrent. De branche profiteert."

De populariteit voor miniatuurtreinen op het moment komt niet alleen door het programma. "Het is er weer het seizoen voor. Het is eerder donker. Kerst komt er ook aan. Het idyllische beeld is toch om onder de kerstboom een miniatuurtrein te laten rijden. Dit programma komt echt op het juiste tijdstip."

Tweede seizoen

De Kleine zegt dat er inmiddels gesprekken lopen voor een tweede seizoen. Als er een tweede seizoen komt, zal dat waarschijnlijk sneller gaan dan de opzet voor het eerste seizoen. Twee jaar geleden werd De Kleine Benelux namelijk voor het eerst benaderd door een productiemaatschappij, en John de Mol had ook wel interesse in het programma. Nadat het een tijd stil bleef rondom de plannen, stapte Omroep Max naar voren. Deze zomer waren de opnames.

Overigens vanavond geen gejuich vanuit eetcafé De Beurs om de Grote Kleine Treinencompetitie. Rob de Kleine bekijkt de vierde aflevering thuis.

