Djammen: Elisabeth Hope is geen schijterd

De vanzelfsprekendheid waarmee ze nu voor publiek staat te zingen was er een paar jaar geleden nog niet.

Plankenkoorts

"Op de achtergrond was ik al lang met muziek bezig, zo heb ik al jaren zangles, alleen ik durfde er eigenlijk nooit wat mee te doen", vertelt Esther. "Het was wel altijd mijn stille wens."

Via via kwam Esther in contact met mensen die haar over wisten te overtuigen om toch voor publiek muziek te maken. Het kwam uiteindelijk tot een optreden. Esther was verkocht. "Ik vond het zo leuk", vertelt ze. "Mijn grootste wens, een eigen liedje, kwam zo dichtbij."

Bij Neo Music in Bovensmilde nam ze haar eerste eigen liedje op. Inmiddels zijn er vier singles van haar te beluisteren. "Weet je, je wordt gelukkig ouder en ik vind dat je nooit te oud bent om wat te leren. Dus ik dacht: als ik wat wil, dan moet ik het toch wel doen. Ik moet niet zo schijterig zijn en ik moet het gewoon doen."

Bekijk hieronder de video over Elisabeth Hope:

Topsport

De avond voor de djamsessie heeft Elisabeth Hope nog opgetreden met haar band tot diep in de nacht. 's Ochtends moet het ze weer vroeg op voor de clipopnames. Het is aanpoten soms. "Ik heb best wel een druk leven, een druk bestaan. Maar bij muziek: je geeft heel veel energie, maar je krijgt heel veel energie terug. En je kunt al je emoties erin kwijt. Ik vind het heerlijk om te doen. Het is echt een ontspanning. Ik sport niet, dus dit is voor mij eigenlijk een beetje mijn hobby, sport."

Plaat

De vier liedjes zijn inmiddels via de streamingdiensten te beluisteren, maar er is meer muziek onderweg. "De bedoeling is dat er een album komt, dus daar zijn we druk mee bezig." Veel wil ze er nog niet over kwijt, maar ze is er wel enthousiast over.

"Het wordt fantastisch natuurlijk, maar ik verklap nog niet teveel, want we moeten de spanning er een beetje in houden. Als mensen nieuwsgierig zijn moeten ze ons maar volgen", glimlacht ze.