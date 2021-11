Tuintegels mee naar school voor een beestjeshotel

Het is Nationale Klimaatweek en onder meer in de gemeente Tynaarlo zijn verschillende acties. Tegels uit de tuin halen is er een van. "Hier gaan we een hotel bouwen. Ik zie allemaal stenen dus dat is top", aldus Carla Veldhuis, beleidsadviseur klimaatadaptatie van de gemeente Tynaarlo. "We maken een huis voor kleine diertjes, voor insecten en egels", vertelt een van de kinderen.

Met hart en ziel

"Meer stenen zouden uit de tuin gehaald moeten worden", zegt wethouder Hanneke Wiersema. "Hoe meer stenen in je tuin, hoe minder water we kunnen opvangen en hoe meer hitte er is als het heel warm is", legt ze uit. Op de plek van de tegel ontstaat ruimte voor bloembollen of een plantje, waar de bijen en andere insecten weer van profiteren. "Overal waar we aan de slag gaan, proberen we gelijk te zeggen: nu we toch bezig zijn, de boel ligt een beetje open: ruil een tegel in voor een plant", aldus Wiersema.

Om de actie kracht bij te zetten ondertekent Wiersema een verklaring van Operatie Steenbreek. Dit initiatief is in 2015 opgericht om verstening van tuinen tegen te gaan. "Het is een intentieverklaring van de gemeente Tynaarlo dat we er met hart en ziel aan meedoen. Op grote schaal proberen we onze inwoners te verleiden tot meer tegels uit de tuin en meer groen in de tuin."

Bloemen in de lente

Op het schoolplein is in één ochtend een heus beestjesparadijs ontstaan. Het is nu nog afgezet met lint, het cement moet eerst nog drogen, maar de kinderen kijken er vol trots naar. En ze krijgen in ruil voor de tegel biologische bloembollen mee naar huis om het gat in de tuin op te vullen.

