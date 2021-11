Middle East Film Festival dit jaar op twee locaties in Assen

De derde editie van het Middle East Film Festival (MEFF) vindt dit weekend plaats. Na het succes van de twee eerdere edities in 2018 en 2019, wordt dit jaar op twee locaties in Assen films uit het Midden-Oosten getoond: in De Nieuwe Kolk en Podium Zuidhaege.

Het filmfestival wordt vrijdagavond feestelijke geopend met de film 'Mirta' in Podium Zuidhaege, maar dit is alleen voor genodigden. "Dit is een Iraans Nederlands project. De film is in Nederland al wel in première gegaan", vertelt Willem Vugteveen van het MEFF aan Omroep Assen. Op zaterdag en zondag is er een gevarieerd programma met korte en lange films uit onder andere Egypte, Jordanië, Libanon en Iran.

"Dit jaar zijn er twee locaties. Hiervoor is gekozen, omdat mensen van het asielzoekerscentrum De Nieuwe Kolk een vrij hoge drempel vonden." In 2018 vond het festival daar plaats en in 2019 in Zuidhaege. Vorig jaar kon het festival niet plaatsvinden door de coronapandemie. Ook nu was het nog spannend of het wel door kon gaan, vertelt Vugteveen: "Gelukkig heeft de persconferentie van gisteren ons niet belemmerd, maar mensen moeten wel de CoronaCheck App laten scannen."

Oscarnominaties

Ook dit jaar is er weer een samenwerking met het Rotterdam Arab Film Festival. De productie en het uitzoeken van de meeste films doet de organisatie van Assen zelf. De samenwerking zit hem nu in de keuze van de korte films. Zondagmiddag zijn in Zuidhaege vijf Oscargenomineerde korte films te zien. Er zijn op dit moment nog kaarten te verkrijgen. Vugteveen is tot nu toe tevreden over de reserveringen: "Maar je weet niet hoeveel mensen aan de kassa komen. Vooral in DNK zijn er al veel reserveringen."

Naast het filmprogramma is er ook nog een randprogramma met dansworkshop, henna-art, poëzie, vertelcafé, kalligrafie workshop en culinair theater. Een aantal van deze activiteiten zijn gratis, zoals het culinair theater. In een Marokkaanse tent kan er gekeken worden hoe bepaalde Midden-Oosterse gerechten bereid worden, zoals hummus.

Tips van Vugteveen

Volgens Vugteveen is de film 'Theeb', die zaterdagavond draait in Zuidhaege, een aanrader. "Het is ontzettend mooi gefilmd in Jordanië. Een andere tip is de film 'Capernaum' uit Libanon, maar eigenlijk zijn we wel trots op het gehele programma."

Tijdens het weekend wordt ook de film 'Finding Farideh' gedraaid. Deze film is ingezonden door Iran voor de Oscars en wordt voor het eerst in de Nederlandse bioscoop getoond. Het is een documentaire over het verhaal van een 1-jarig meisje dat door een Nederlands echtpaar geadopteerd wordt. Ze verlangt haar hele leven al naar haar biologische ouders. In de film volgen de kijkers haar zoektocht. Farideh Koning en haar adoptieouders zullen aanwezig zijn bij de vertooning. Na de voorstelling is het mogelijk om haar vragen te stellen.

Lees ook: