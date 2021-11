Ganzenmarkt Coevorden gaat door, zonder ganzen en met coronacheck

Door de ophokplicht voor pluimvee moet de 59e editie van Ganzenmarkt het maandag zonder ganzen doen. "Dat is wel bijzonder", zegt Van Ringen. "Maar niet helemaal uniek. Een keer eerder moest het zonder ganzen." Dat was in 2005, toen er door dreiging van de vogelgriep geen ganzen werden toegestaan. De organisatie loste het probleem toen op door kinderen met witte ballonnen te laten lopen.

Geen ganzen, wat dan wel?

Ook voor dit jaar heeft stichting Ganzenmarkt een alternatief voor de ganzen bedacht, maar wat precies is, wil de organisatie nog niet kwijt: "Dat is een verrassing. Wie wil weten wat we gaan doen, moet maandag gewoon komen kijken."

Veel aanmeldingen

"De missen, mini-misters en mini-missen gaan natuurlijk wel vanuit verschillende punten richting de markt 'hoeden'", zegt Van Ringen. Met 12 kandidaten voor de missverkiezing, 12 mini-misters en 13 mini-missen heeft Ganzenmarkt dit jaar een groot deelnemersaantal. Dat betekent dat hoe dan ook de huidige miss Ganzenhoedster Natalie Massa, mini-mister Shahin Sanli en mini-miss Norah Wessel na twee jaar opgevolgd worden.

Polsbandjes

Om alle festiviteiten op en voorafgaand aan de Ganzenmarkt goed volgens de coronamaatregelen te laten verlopen, werkt de gemeente met polsbandjes. Voor elke dag een andere kleur. Met een geldig coronatoegangsbewijs kunnen mensen tussen acht uur 's ochtends en tien uur 's avonds hun toegangsbandje ophalen bij uitgiftepunten op de Weeshuisweide, in de Bentheimerstraat en in de Friesestraat.

Omdat daarbij ook de geboortedatum gecheckt worden, krijgen mensen boven de 18 jaar ook een speciaal bandje voor het bestellen van alcoholische dranken bij de horeca.

Markt wordt afgezet voor de verkiezing

Zonder polsbandje is het niet mogelijk om de braderie, de kermis, horeca en de verkiezing te bezoeken. Een deel van de markt wordt zodanig afgezet met hekken, dat mensen vanaf de buitenkant geen zicht hebben op het podium.

'Ganzenmarkt moet doorgaan'

Stichting Ganzenmarkt, die elk jaar de organisatie verzorgt, is blij dat Ganzenmarkt na een jaar afwezigheid weer terug is: "We hebben er alles aan gedaan om het weer mogelijk te maken", vertelt voorzitter Henri van Ringen. "Zo hebben we gisteravond direct na de persconferentie een nieuw plan opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Ganzenmarkt moet doorgaan."

Daarover hadden de gemeente Coevorden, stichting Ganzenmarkt, horecaondernemers en kermisexploitanten vandaag een overleg. Besloten is dat Ganzenmarkt doorgaat, met de nodige maatregelen. Het gemis van Ganzenmarkt was groot voor de horeca en de kermis, maar ook voor het publiek.

Goed overleg

Door de persconferentie van afgelopen dinsdagavond over nieuwe coronamaatregelen, is er afgewacht met het afgeven van de vergunning. Liesbeth Mennink, woordvoerder van de gemeente Coevorden, geeft aan dat er snel geschakeld is door alle partijen, omdat iedereen graag wil dat het evenement doorgaat: "We gunnen Coevorden weer een Ganzenmarkt, dus we regelen het zo dat het feest door kan gaan."