Werkstraf geëist voor uitkeringsfraude en bedreigen ex met bijl

De man zou zijn ex hebben bedreigd met een bijl (Rechten: Steve Buissinne via Pixabay)

Volgens het OM woonde de man tussen eind 2011 en begin 2014 en tussen 2015 en augustus 2017 bij een ex-vriendin in Gasselte in, terwijl zij een bijstandsuitkering ontving via Werkplein Drentsche Aa. De man ontkent: hij had al die tijd zijn eigen huis in Ees en logeerde wel geregeld in Gasselte, maar woonde er niet.

Hij verdiende als zelfstandige in de saunabranche zijn geld en betaalde wel eens de boodschappen voor zijn toenmalige partner, vertelde hij. "Mijn ex had een uitkering, dus dat had zij moeten doorgeven aan de sociale dienst, niet ik." Dat klopt, vond de officier van justitie, maar doordat de vrouw het niet doorgaf profiteerde de man uit Ees mee van haar uitkering.

Volgens buren van de vrouw woonden zij en de man wel degelijk samen. In 2014 en 2015 woonde hij er niet, maar daarvoor en daarna wel, verklaarden zij bij de politie. De man erkende dat hij die twee jaar een relatie had met een andere vrouw. Ook zij vertelde later aan de politie dat hij wel degelijk met zijn ex uit Gasselte had samengewoond.

'Ik ben hier zó klaar mee!'

"Het is al zo lang geleden, ik ben hier zó klaar mee", verzuchtte de man in de rechtbank in Assen. Uiteindelijk bekende hij dat hij in 2017, voordat de relatie met zijn vriendin in Gasselte definitief strandde, wel een aantal maanden bij haar had gewoond. "Toen had ik mijn eigen huis verhuurd aan een kennis."

Zijn ex uit Gasselte moet later ook nog voor de rechter komen voor de uitkeringsfraude. Beiden hebben volgens het OM financieel veel voordeel gehad van de uitkering van de vrouw. Zij had, toen ze samenwoonden, eigenlijk geen recht meer op de uitkering. De sociale dienst eist dat de vrouw 85.000 euro terugbetaalt. De man heeft een vordering van 60.000 euro aan zijn broek. Daarover loopt een aparte rechtszaak.

Zwaaien met bijl

In augustus dit jaar werd de man opgepakt vanwege geweld bij zijn huis in Ees. Daar kreeg hij ruzie met weer een andere ex-vriendin en haar zoon. De man had de jongen, die verslaafd was aan drugs, in huis genomen en naar eigen zeggen "weer op de rails gezet". Tot hij hem op 6 augustus betrapte: de jongen zat coke te snuiven op het toilet.

Dat leidde tot een fikse ruzie, waarbij de man en de jongen elkaar te lijf gingen en spullen van de man werden vernield. Uit woede pakte hij een bijl die buiten stond en zwaaide er volgens omstanders mee naar zijn ex, terwijl hij riep "Ik maak je af!"

Volgens de man uit Ees klopt van dit verhaal ook niks. De verhalen die zijn buren in Ees en de buurtgenoten van zijn ex in Gasselte verteld hebben, kloppen volgens hem allemaal van geen kant.

De rechtbank bepaalt op 16 november of hij wel of niet schuldig is.