Volgend jaar meer duidelijkheid over aanleg warmtenet Emmen

De knoop zou eind dit jaar worden doorgehakt wat betreft het warmtenet in Angelslo: gaat het door of niet. Dat besluit schuift nu minimaal een jaar op, omdat er nog niet genoeg afnemers zijn gevonden.

Het warmtenet is een initiatief van de provincie, gemeente Emmen, industriepark Getec en de bedrijven Enpuls en Equans. Deze groep wil de restwarmte die vrij komt bij de productie op het Getec-terrein gebruiken om gebouwen en woningen in Angelslo te verwarmen.

Deze warmte is niet bruikbaar voor industriële doeleinden en verdwijnt nu in de lucht. Alle betrokkenen zien hierin een kans voor energiebesparing door terugdringing van het gasverbruik en daarmee het terugschroeven van de CO2-uitstoot.

Honderden meters

Het idee is om een ondergronds netwerk van warmteleidingen aan te leggen langs de Statenweg in de richting van Businesspark Meerdijk. "Je praat in totaal over honderden meters aan graaf- en leidingwerk", aldus woordvoerder Joris Pouw van de drie betrokken marktpartijen.

Maar het project valt of staat met voldoende afnemers die op korte termijn kunnen besluiten om warmte af te nemen. Voorlopig zijn het er nog niet voldoende om te investeren in de aanleg van het noodzakelijke netwerk, aldus Pouw.

Lastig beslissen

Projectmanager Arjan Veldthuis van de gemeente Emmen legt uit. "Aanvankelijk zochten we de medewerking van ongeveer twintig grootschalige panden in het gebied. De schoolgebouwen van o.a. het Hondsrug College, het Drenthe College, NHL Stenden, lokale basisscholen en het Scheper Ziekenhuis hadden wij hiervoor op het oog."

Een aanzienlijk deel wil zich voorlopig nog niet binden aan een meerjarencontract vanwege bouwplannen. Pouw: "Het Drenthe College en NHL Stenden onderzoeken of ze samen op een campus verder willen. Het ziekenhuis heeft uitbreidingsplannen in de toekomst. Voor deze partijen is het dus lastig om nu al te beslissen."

Woningbouwcorporaties

Daarom gaan de initiatiefnemers op zoek naar andere afnemers. Er wordt daarom nu ook bij onder meer woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren aangeklopt. Wie wil aanhaken, moet er wel iets voor over hebben.

Pouw: "De cv-ketel zal vervangen moeten worden door een warmtewisselaar en er moet gesleuteld worden aan het leidingwerk." Een dergelijke investering komt bij de vastgoedeigenaar zelf te liggen. Hoe groot die is, is afhankelijk van de grootte van het gebouw. Wie niet wil aanhaken, hoeft overigens niet te vrezen dat de gaskraan voor hem of haar wordt dichtgedraaid.

Pouw: "Er is geen verplichting over te gaan op het warmtenet. Hoewel we wel veel mensen willen verleiden om die stap te nemen." Veldthuis: "Het warmtetarief is minder afhankelijk van de wisselende gasprijzen. Dus het verschil voelen ze weer in de portemonnee."